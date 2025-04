Cuando Guillermo León recibió la noticia, pensó que era una broma. Pero no. Está constatado. La Fundación del Observatorio Astronómico de Mallorca (FIAAM) logra que el asteroide 375303 lleve el nombre de Iker Jiménez . Pero, ¿cómo ha sido esto y cómo ha reaccionado el conductor de ‘ La nave del misterio ’ cuando ha descubierto la noticia?

“Le han puesto mi nombre a un asteroide. De verdad, he alucinado”, desvela Iker Jiménez al compartir esta noticia con los milenarios. “Yo les dije ‘es un premio increíble que una asteroide que surca el espacio allí en las inmensidades cósmicas lleve el nombre de uno… pero ya veréis, la gente genial, pero ya os escribirá algún ‘ninini’ para decir que cómo ponéis ustedes a este brujo moderno un asteroide?”.

El ‘asteroide Iker Jiménez’ tiene un tamaño de entre 1,6 y 2 kilómetros de diámetro, su periodo orbital está en unos 4,6 años y no presenta ningún peligro para el planeta Tierra ya que su órbita no coincide con la nuestra en ningún momento, tal y como aclara Juan. “Se cree, porque no hay detalles exactos de este asteroide, que su composición, por la familia a la que pertenece su órbita, es de un tipo de asteroide carbonáceo y se estima que su peso ronda los cuatro billones de kilogramos de peso”.