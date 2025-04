Iker Jiménez se planta ante la noticia de la que todos hablan: "Tengo que ser honesto con ustedes"

… Yo no estoy aquí para ustedes escuchen lo que muchos desean que se escuche, sino para decirles la experiencia que he tenido. Para mí sería más cómo alimentar ese misterio, pero, por lo que yo conozco, me parece muy difícil, imposible, lo que se está contando. El misterio empieza a ser por qué se cuenta lo que se cuenta y por qué todos los medios del mundo hablan de ese fantástico hallazgo de esas pirámides, del cual no tenemos nada”. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.