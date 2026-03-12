Jose y su hijo conocen emocionados a Bianca, la nueva incorporación a la familia

Dani y La Rebe protagonizan un nostálgico momento y vuelven a la casa de sus abuelos: "Aún se conserva el olor"

Compartir







Rebe ha dado a luz a su segunda hija, Bianca, después de pasar una noche en vela tras enterarse de que Graciela se había escapado con Juan.

Jose entra emocionado a conocer a su bebé acompañado de su hijo mayor, el primero que tiene en común con Rebe. La reacción del pequeño al ver a su hermana no puede ser más tierna: “Qué guapa es… Bianca, yo te amo, pero yo no quería una niña. Pero Dios me ha mandado este regalo.”

Jose está convencido de que su hijo tendrá algunos celos al principio: “Va a tener mucho recelo, porque mi José es el rey de la casa, y ahora tendrá que compartir el trono con ella. Pero sé que va a ser un hermano buenísimo.”

El hijo de Rebe coge por primera vez a su hermana

Jose le regala a Bianca su primer anillo. Quiere cogerla entre sus brazos por primera vez, pero su hijo se adelanta: “No, yo, porque soy el hermano.” Cuando finalmente la tiene entre sus brazos, se sorprende de lo poco que pesa: “Pero si no pesa nada.” Acto seguido, llena de besos a su hermana recién nacida.

Rebe, aún emocionada por el parto, no se cree lo guapos que le salen sus hijos: “No entiendo cómo puedo tener unos niños tan blancos y tan guapos… Ahora, eso sí, con una nariz que no sé por qué no sale a su padre.”