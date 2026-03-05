Lara Guerra 05 MAR 2026 - 00:53h.

Raquel Salazar finaliza los preparativos para su bautizo en 'Los Gipsy Kings'

Raquel continúa con una de sus gran ilusiones, y es que la Salazar además de preparar su nuevo negocio en la churrería; la 'brilli-brilli' prepara su gran día: el bautizo. Después de contar a sus seres queridos cómo se había despertado en ella la fe de otra manera, no ha hecho más que preparar al detalle todos los preparativos para su entrega a Dios.

Se ha dirigido en busca de una túnica de "moda cristiana" ya que confiesa que tiene falta de tiempo y ha preferido delegar esto en su amiga Palomy. En primer lugar, la madre de Noemí Salazar le cuenta la gran noticia. "Me voy a bautizar. Las mozas gitanas llevan muchas coronas y dorados, pero yo no lo quiero así, no quiero que sea extravagante. Sin rasitos, que voy a recibir a Dios".

Raquel Salazar prepara los últimos detalles: "El dorado me sobra"

Asimismo, Raquel le deja claro que "el dorado me sobra"; pero el aclara que quiere brillar por sí misma con su propia luz que le da Dios. Además, como todo bautizo, no quiere prendas que se transparenten para que el paso hacia Dios sea el adecuado desde la piscina de su hija. Por último, una vez ya le ha hecho todas las indicaciones a la modista, Raquel no puede estar más emocionada: "Siento como cuando conocí a mi marido, mi corazón vuelve a latir. Estoy ilusionada y enamorada de Dios".