Taty confiesa que es amiga de Alejandro Sanz

Las Salazar llevan a Las Guiribitey a su agencia de representación para estudiar cómo ayudarles a impulsarse en el mundo de las redes sociales dentro de España.

La agencia ha organizado un encuentro con dos influencers españolas para plantear posibles colaboraciones: Ichi Aragón y Noemimisma, ambas conocidas por Noemí, que comenta: "Yo creo que pueden encajar muy bien".

Durante la reunión, Ichi explica en qué se basa su contenido en redes: "Empecé mostrando una maternidad más real, contando mi día a día como madre trabajadora con mi propio negocio. Poco a poco la gente se identificó conmigo y fue entonces cuando las marcas empezaron a llamarme".

Por su parte, Noe comenta su contenido en redes: "Yo tengo un peque autista y, desde que entramos en el mundo de la neurodivergencia, me di cuenta de que faltaba mucha información. Así que empecé a dar contenido informativo y a hacer activismo".

Taty: "Alejandro Sanz donó la guitarra con la que compuso Corazón Partío, y yo fui quien la compró"

Taty interviene para comentar que ellas colaboran con una fundación sobre autismo en Estados Unidos: "Alejandro Sanz donó la guitarra con la que compuso Corazón Partío, y yo fui quien la compró. Vino a mi casa y, desde ahí, nos hicimos amigos".

Entonces Noemí confiesa que Alejandro Sanz la sigue en redes sociales: "Pero nunca me da likes ni me comenta ni nada. ¡Hijo, Alejandro, no seas así! Un like o algo… no sabes la ilusión que me haría, siendo tú el artista que más me gusta del mundo mundial".