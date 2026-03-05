Camila y Taty suplican bajarse del coche por la conducción de Raquel Salazar

Continúan los negocios entre las Salazar y las Guiribitey en 'Los Gipsy Kings'. Esta vez las madrileñas han llevado a sus amigas a la oficina en coche, con Raquel al volante, en un momento delirante que ha dejado mucha tensión y gritos entre las cuatro: "Siempre es importante, pero hoy más: cinturones para proteger vuestra vida", advertía Noemí a Taty y Camila antes de montar en el coche, sin saber lo que les esperaba.

"Señor, en tus manos pongo el volante. Se tú el que conduzca, no yo, y quítame todos los demonios que quieran incorporarse por la derecha sin que yo lo vea", rezaba Raquel antes de arrancar. Tras esto, la Salazar ha comenzado su marcha en el coche a trompicones. Los nervios de Taty y Camilia Guiribitey han aparecido rápidamente en cuanto el vehículo ha comenzado a moverse.

Noemí ha dicho que Taty "si iba a cagar encima" ante la conducción de su madre: "Confiad en mi", pedía Raquel, mientras las Guiribitey no podían contener los gritos en la carretera: "Yo confío en cualquiera menos en ti. ¡Frena, niña. Que nos vas a matar!", respondía Taty dejándose la voz.

"Hoy habéis valorado la vida"

"Camila me tenía los cinco dedos marcados, ya no tenía circulación en el brazo. Taty chillando que le iba a dar algo", decía Noemí. La conducción de Raquel ha sido un motivo de adrenalina para las influencers de Miami: "Raquel, de verdad que no. ¡Me quiero bajar!, suplicaba Taty.

El momento de mayor tensión para las cuatro ha sido en la autopista cuando Noemí gritaba que se acababa el carril y justo pasaba por su lado un autobús: "Di un volantazo, aceleré y juro que vi la luz", reconocía Raquel tras ese susto en la carretera. Tanto han gritado que Camila se ha quedado afónica después de ese trayecto en coche con las Salazar: "Hoy habéis valorado lo que es realmente la vida", terminaba Noemí.