Los mandos de la Policía Nacional vuelven a estar en el punto de mira. Hace unas horas salía a la luz unos audios filtrados por El País en los que se escuchaba al Comisario Emilio de la Calle amenazar a una subordinada en la embajada española en Nueva Delhi. En ellos se puede escuchar como la llamaba: "Lerda, retrasa mental, mentirosa...", entre otros.

El comisario fue destituido de su puesto en la embajada de España en abril del 2025; y un mes después Interior le suspendió de empleo y sueldo al recibir la denuncia de su subordinada. Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, escuchaba desde el plató de 'Todo es mentira' de nuevo todos los audios revelados y la propia Laila Jiménez destacaba sus expresiones en las que veía a la colaboradora "nerviosa y rabiosa".

Ante esto, Cantera asegura que "me saca los peores instintos de supervivencia. Lo que ha vivido esta mujer me parece dramático y aberrante. Le tienes que poner el presunto porque dicen que está descontextualizado, no perdona, es que si lo contextualizamos estamos hablando de un puesto de trabajo en la embajada. Que hay un cónsul extranjero que le ha visto em la recepción, si hay un cónsul extranjero que haya visto esto del comisario infraser, que lo único que hace es mancillar el uniforme que lleva.

La exdiputada: "Estoy completamente segura de que ha tenido conductas similares anteriores"

Asimismo, reitera muy tajante la incomprensión de lo sucedido: "No me cabe en la cabeza que no lo vea un contexto mayor. Esto que se está haciendo...es un maltratador desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista del acoso sexual porque esta conducta es pautada. Primero te digo que soy tu superior, en un entorno además muy reducido. Busca su aislamiento. Se hace el valedor, intenta crear una atmosfera de miedo que él controla; cuando la tiene dominada dice 'vamos a acostarnos'.

Por último, Cantera detalla el tipo de actitudes de estos 'perfiles': "Eres el jefe y tienes que someterte a mis deseos carnales y sino lo haces.. si ella pone alguna pega es cuando viene la hostia, ahora voy a ir más contra ti. Este comportamiento...es que yo lo he vivido, pero es que es un psicópata, presuntamente, vamos a poner el presuntamente. Pero es que si contextualizas esto porque hay más audios en los que se llega a ver de otras vertientes dices ¿Este hombre de dónde sale? Estoy completamente segura de que ha tenido conductas similares anteriores".