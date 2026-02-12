Avance | La llegada de Juan a Plasencia, un bautizo y rumores de boda en 'Los Gipsy Kings'

La escapada de las reinas del brillo con las Guibiritey al mercadillo de Majadahonda

Las Salazar se convierten en las embajadoras de las Guiribitey mientras comparten risas y confidencias: "Es para hacer negocios"

Compartir







En Plasencia, los Jiménez han acogido por primera vez a Juan, que visita la casa de su familia política después de su pedida con Graciela: "Bienvenido a mi casa. Quiero que te sientas como en la tuya porque formas parte de ella", le decía Dani. Pero no va haber tanta paz en esa casa, pues una obra atormentará a la familia.

Además, Juan ha hablado con Iván y José, los cuñados, como un miembro más del grupo para pedirles consejos: "Necesito vuestra ayuda, me quiero casar", pedía el joven ante las risas de ellos. Pero finalmente le han ayudado y podremos disfrutar de una pedida de mano que promete dejarnos sin palabras.

De vuelta a Madrid, Raquel y Carlos tienen una misión: crear el churro perfecto para el nuevo proyecto de negocio de las Salazar. Además, ha confesado en una charla con su hija, Noemí, que quiere bautizarse después de sentir la llamada divina.

Y lo prometido es deuda, porque Raquel y Noemi han comenzado sus colaboraciones con Taty y Camila Guibiritey yendo alhttps://www.cuatro.com/television/20260211/gipsy-kings-rebe-toda-familia-descubren-sexo-bebe-celebracion_18_018323266.htmlque nunca habían comprado ropa en un puesto callejero. ¡No te pierdas el siguiente capítulo de 'Los Gipsy Kings'!