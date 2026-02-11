cuatro.com 11 FEB 2026 - 12:42h.

El equipo se suma al reto viral para juzgar los comportamientos amorosos: hablar de exs, odiar San Valentín...

¿El amor es fe o química? Matías Roure y las gemelas chocan en el test definitivo de 'First Dates'.

En el mundo de las citas modernas, ya no basta con decir "me gusta" o "no me gusta", ahora todo se mide en códigos de si las conductas son buenas o no: 'Green Flag' (buena señal) o 'Red Flag' (bandera roja, huye de ahí). Aprovechando que el restaurante de 'First Dates' se ha vestido de gala para los grandes especiales de San Valentín que se están emitiendo en Telecinco esta semana y que pueden verse en Mediaset Infinity, hemos retado a Lidia Santos, Matías Roure y las gemelas Zapata a jugar al trend más famoso de internet. En el vídeo, el staff nos saca bandera verde o roja para juzgar, sin piedad, los comportamientos de los solteros.

Lo curioso del experimento es que, a pesar de formar este nuevo equipo divino en el "Olimpo del Amor", sus baremos son muy distintos. La primera discordia surge con la propia fecha que celebra: ¿es una "red flag" que tu cita no crea en San Valentín? Aquí Lidia saca su lado más romántico y penaliza con una bandera roja, mientras que Matías y las gemelas se muestran más comprensivos y dicen la verde. Para ellos el amor no necesita fechas marcadas en el calendario.

Donde no hay debate, y la sentencia es unánime, es en el tema de los fantasmas del pasado. Al preguntarles qué pasa si la cita "le habla de su ex en la primera copa", el equipo reacciona a la vez "Red flag gigante". Lidia no lo tolera, pero la reacción más gráfica es la de las gemelas. Las hermanas aseguran que eso no es solo una bandera roja, es motivo de abandono inmediato "Cojo, me levanto y me voy" dice una de ellas entre risas. Una advertencia clara para cualquiera que piense ir al restaurante a lamentarse por su ruptura anterior. Tampoco ven con buenos ojos a quien no busca nada serio, demostrando que que 'First dates' se valora el compromiso.

Pero no todo son prohibiciones, el equipo coincide en que la 'Green Flag' suprema, la señal definitiva de que la cosa va bien, es el sentido del humor. Si la cita te hace reír desde el primer momento, Matías lo tiene claro, es una "Super green flag". También se generan dudas sobre el ritmo de la relación "ir despacio pero con intención", Lidia y Matías compran la idea como algo positivo, a diferencia de una de las gemelas que lo ve con matices.

Dale play al vídeo para ver el divertido debate y descubre si tus tácticas de ligue aprobarían el examen de los guardianes de este nuevo Olimpo