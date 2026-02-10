La receta de Carlos Sobera para el amor tras 20 años casado: "San Valentín son los 365 días del año"

cuatro.com 10 FEB 2026 - 07:00h.

El presentador de 'First Dates' cambia de rol y se somete a las preguntas sobre su vida sentimental tras 20 años de matrimonio

Matías y las gemelas Zapata desvelan los secretos del especial de San Valentín: "Seremos dioses"

Compartir







Es el hombre que más citas a ciegas ha presenciado en la historia de la televisión. Como anfitrión de 'First Dates', Carlos Sobera es el guardián de los secretos de miles de solteros, el hombro en el que lloran los rechazados y el primero en celebrar los flechazos. Pero su reto más ambicioso llega ahora con los especiales de San Valentín en Telecinco, que se podrán ver esta semana en las emisiones de lunes, martes y miércoles. En el restaurante, convertido en el "Olimpo del amor", el presentador recibirá un encargo directo de Zeus: lograr que los solteros recuperen la fe en el amor.

Antes de que la mitología y las flores invadan el lugar, hemos decidido cambiar las tornas. En el vídeo, el elegido de los dioses deja de preguntar para responder y contarnos cómo se vive el amor cuando las cámaras se apagan y qué platos pondría si montara un restaurante como 'First Dates'.

PUEDE INTERESARTE De su primer trabajo fuera de la tele al récord nacional que ostenta: diez curiosidades de Carlos Sobera

Tras 20 años de matrimonio, Sobera tiene experiencia en relaciones largas, su teoría suena idílica: "San Valentín se celebra los 365 días del año", sin embargo, la práctica tiene sus matices. El presentador admite que el 14 de febrero es la excusa perfecta para intercambiar algún regalo, aunque su gesto de duda ante la cámara sugiere que este año los obsequios están todavía por confirmar.

PUEDE INTERESARTE Lidia Santos se confiesa en San Valentín: de los falsos pretendientes al regalo que nunca falla

Menos cenas y "más postre"

El momento más divertido de la entrevista llega cuando le preguntamos por la celebración clásica de salir a comer o a cenar con tu pareja. Con esa sonrisa pícara que le caracteriza y que tan bien conocen los espectadores, Carlos lanza una verdad como un templo sobre su rutina con su mujer: "Comer o cenar es todos los días...otras cosas no". Una frase cargada de intención con la que deja caer que, en una fecha tan señalada, lo importante no es lo que se pone en el plato, sino lo que ocurre después.

Lentejas antes que esferificaciones

El presentador lo tiene claro, si tuviera que abrir un restaurante no esperen encontrar espumas de nitrógeno o esferificaciones en platos experimentales, ya que se declara un tradicional y serviría comida típica de la gastronomía española. No dudamos que pondría platos como los puerros a la vinagreta, algo de pasta o unos garbanzos de toda la vida, ya que nos cuenta que son algunas de sus comidas favoritas. Queda claro que para el experto del amor, la felicidad reside en las cosas sencillas: una buena conversación, un plato de toda la vida y, si la fecha acompaña, romper la rutina de "esas otras cosas" que no pasan todos los días.

No te pierdas el vídeo completo para ver la reacción más divertida de Carlos Sobera y tomar nota de sus consejos de veterano.