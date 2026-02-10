¿El amor es fe o química? Matías Roure y las gemelas chocan en el test definitivo de 'First Dates'.

cuatro.com 10 FEB 2026 - 18:49h.

El staff del restaurante se somete a un examen sentimental rápido: uno exige "eliminar los móviles" y otras sentencian que la química es lo único no negociable en una cita

El día más especial del amor está a la vuelta de la esquina, y el restaurante más famoso de la televisión se prepara para celebrar San Valentín, saltando a Telecinco, esta semana el local de 'First dates' se ha transformado en un espectacular "Olimpo del amor" donde Carlos Sobera, por encargo del mismísimo Zeus, tiene la misión de restaurar la confianza en el romance de los solteros.

Desde la barrera, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata están ayudando al presentador en este encargo divino, convirtiéndose en auténticos expertos de las relaciones humanas. Pero, ¿tienen ellos claro qué es lo que funciona y lo que no? En el vídeo sometemos al trío a nuestro particular 'Test del Amor', un cuestionario rápido para definir las leyes de la atracción según su experiencia ante estas noches tan especiales.

El resultado del test deja ver dos filosofías muy distintas. Ante la pregunta del millón sobre qué es lo más importante de una cita, las gemelas se muestran tajantes: "La química". Para ellas, por muy maravillosa que sea la otra persona, si no existe una chispa invisible, no hay nada que hacer. Matías, en cambio, apuesta por la autenticidad, asegurando que la clave del éxito está simplemente en "ser uno mismo".

Móviles fuera y miradas que sentencian

Donde el barman se pone serio es a la hora de hablar de las red flags, ya que no tolera las distracciones digitales y asegura que el mayor error es no prestar atención plena. "Hay que eliminar los dispositivos móviles", afirma rotundo, defendiendo que una cita debe ser una entrega "de alma en alma, sin interferencias".

También hay debate sobre cuál es el punto de no retorno. Para las gemelas, todo se juega en la llegada al restaurante, recordándonos un principio cruel pero cierto: "Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión". Matías, más poético, cree que el momento decisivo es "la primera mirada, el encuentro", ese instante mágico donde dos personas se reconocen o se descartan mutuamente.

¿Es el amor perfecto o complicado?

El test cierra con una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor. La frase que mejor define el programa para ellas es que "El amor no se busca, se encuentra", pero advierten que no es un camino de rosas, ya que el amor es emocionante y complicado y es algo que requiere estar abierto a sentir y construir. Matías por su parte, cierra el test con una visión mucho más espiritual, con su eterna sonrisa nos dice que el amor verdadero es "perfecto", una perfección que intentará rozar en estos especiales de San Valentín que prometen ser legendarios.

Dale play para descubrir todas sus respuestas y prepárate para las noches más mágicas de la temporada.