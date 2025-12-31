First Dates Madrid, 31 DIC 2025 - 23:56h.

Bruna se ha abierto en canal al relatarle a su cita, Jefry, cómo descubrió que su ex le era infiel

Una granadina se queda paralizada en 'First Dates' ante la pregunta de su cita: "¿Ahí enseñan la mezquita?"

Compartir







Bruna, una joven brasileña de 23 años que es empresaria en A Coruña, ha acudido a 'First Dates' con las ganas de encontrar el amor de su vida. Reconoce que en el plano romántico no ha sido muy afortunada, por eso espera que este 2026 le regale un hombre con el que compartir muchos momentos e historias bonitas.

Así que Bruna ha llegado al restaurante del programa comentándole a Carlos Sobera la "pesadilla" que sufrió con su expareja, algo en lo que ha profundizado más tarde junto a su cita. "¿Eres hetero?", le pregunta mientras cena a Jefry, un joven de 21 años que se dedica a la moda y es natural de Castellón.

"No me parece gay pero podría serlo. Si le miras a la cara podría", comparte en privado Bruna. Tras la pregunta, la soltera le confiesa que tiene "una larga historia" con su expareja. Esta sufrió un desengaño amoroso que la dejó en shock.

"Yo estaba enamorada, pero a las 3 de la mañana veía que se iba a jugar a la play", comienza diciendo. "Me traicionaba con chicos, le gustaba el tema andrógenos para mí fue una pesadilla", relata como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Jefry, a Bruna: "Solo hablas de ti"

Para Jefry no ha sido algo importante de lo que había que conversar en la primera cita. "Hay muchas mas cosas de las que hablar", le dice. Bruna vino de Brasil a Galicia con la intención de estar más cerca de su madre, algo que también le ha contado al joven.

Y explica además por qué vino a España. "Tuve la enfermedad de la picadura de la garrapata", apostilla en 'First Dates'. Bruna no ha dudado en decirle a Jefry que le veía algo "tímido" durante la cena, algo que él negaba. El soltero explicaba las posibles razones por las que le observaba de esta forma a pesar de que su personalidad, según dice, no es esta.

"Solo hablas de ti ,pero no me preguntas nada", manifiesta Jefry. Bruna intenta cambiar de tema y le dice que ahora está intentando "trabajar el problema de la altura".

Ya durante la decisión final, Bruna ha asegurado que le ha "enfadado" que Jefry la vea como una persona "egocéntrica", por lo que ni una ni otro se han dado una segunda oportunidad. "Amistad y tal sí, pero para más no creo, no pienso", le dice Jefry.