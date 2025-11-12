First Dates 12 NOV 2025 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de María y Daniel

María tiene 20 años y se considera una persona "muy conservadora". Busca algo serio y estable: "Me gustaría tener una familia numerosa y tradicional, que vaya a la iglesia. No quiero rollos de una noche". La soltera considera que actualmente los hombres son "unas princesas", motivo por el cual le cuesta encontrar a alguien que cumpla sus expectativas. Cenará con Daniel, de 22 años y técnico de operativa de eventos. ¿Encontrará en 'First Dates' lo que busca?

Desde el primer momento, María ha sido clara con su cita y, sin miramientos, le ha preguntado qué es lo que buscaba, y este respondía de inmediato: "Busco una relación estable y formal". Una respuesta que agradaba a la soltera: "Busco lo mismo, no quiero conocer a 30 chicos de fiesta". Daniel también se ha mostrado encantado con las palabras de su cita: "Me ha propuesto estilo de vida conforme al mío".

El tema de la política no ha tardado en aparecer y ambos han coincidido: "No me suelo sentir identificado con la izquierda. Con la derecha mucho por no decir que en todo", comentaba el soltero, a lo que ella, que también opinaba lo mismo, señalaba: "Pareces yo, pero en chico. Te lo juro".

El flechazo de dos solteros que comparten ideología

Para María es muy importante que el hombre cumpla con "su figura" y así se lo explicaba a su cita: "Considero que el hombre tiene que liderar un poco a la mujer. Me gusta tener un hombre a mi lado con iniciativa". Ante estas palabras, Daniel aseguraba: "Intento ser masculino y la figura de hombre cubrirla".

Otro tema en el que los solteros coincidían era en los toros, y es que ambos consideran que se trata de un arte. Daniel le comenta a María que tiene pensado abonarse y ella, aunque no sabe si sería capaz de verlo, asegura que el mundo del toro es muy importante para la economía.

A medida que la cita iba terminando, ambos lo tenían cada vez más claro: "Venía con bajas o nulas expectativas, pero habéis hecho bien vuestro trabajo", se sinceraba el soltero. Es por ello por lo que a la hora de tomar la decisión final ninguno de los dos se lo ha pensado dos veces: "Creo que hemos compaginado muy bien en muchos aspectos desde el minuto uno. He estado muy a gusto contigo", eran las palabras de ella al aceptar la segunda cita.