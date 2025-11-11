First Dates 11 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Kike y Casandra en 'First Dates'

Kike tiene 31 años, es un artista en fase antisocial que llega desde Madrid para encontrar el amor en ‘First Dates’, ya que lleva mucho tiempo aislado porque le da “asco” la sociedad y solo se fía de su perra. Ahora mismo está centrado en proyectos de fotografía referidos al dolor físico y emocional. En el amor explica que ha tenido pocas relaciones y esta noche quiere encontrar a alguien compatible.

Su cita es Casandra, una camarera de 27 años de Madrid a la que le encanta lo “tenebroso y lo que da grima”. Su faceta artística se basa en la “hipersensibilidad táctica”. Al descubrir las fotos que reflejan el talento de Kike, la soltera explica que lo ve “pretencioso”. Tras esto, Carlos Sobera le ha acercado hasta la mesa para poder conocer a su cita.

Nada más verla, Kike ha confesado ante el programa que “tal vez puede ser la chica de mis sueños o del tipo que me gusta”. Desde la mesa, han hablado sobre sus edades y a lo que se dedican. Desde el primer momento el soltero se ha sentido muy a gusto con su cita, sin embargo, al descubrir que a Kike le encanta el cine de bajo presupuesto y esto ha transmitido a Casandra que “le gustan las pelis de vampiras con tetas grandes y por eso le gusto yo”. De hecho, la soltera le ha preguntado por la película ‘Frankenhooker’, y han faltado segundos para que el soltero reaccionara: “La he visto y me encanta”.

Casandra deja claro sus gustos para tener una pareja: "Me gustan pícaros y canallas"

Por otro lado, sobre su música favorita, ambos coinciden en la música tecno, sin embargo, cada uno le gusta de una manera. A Casandra le encanta divertirse y “ponerme Chihuahua” al escucharla. Kike le ha explicado que disfrutaba mucho de este estilo musical cuando iba a las raves.

Tras un rato de conversación, la soltera le pide que le cuente algo curioso sobre él; Kike le comenta que es “demisexual” y ella le ha respondido con otro dato suyo: “Soy una persona sensible a que la gente explique tanto las cosas”. Después de esta conversación, Casandra ha comentado ante el restaurante que le parece un “tío blandito”, sin embargo, ella prefiere aquellos que combinan ese lado con el “canalla”.

Pese a que la conversación fluía correctamente, se ha creado un rato de silencio entre ambos y es ahí cuando el de Madrid le comenta que es una persona algo tímida en los comienzos. Ella le confiesa que se lo ha notado, pero le ha dado la seguridad que necesitaba para proseguir la cita: “Si yo te impongo no te preocupes”. Aún así, Casandra ha dejado claro que necesita algo más “pícaro�”.