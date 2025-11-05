First Dates 05 NOV 2025 - 22:55h.

Dani, belga y de 74 años, se sincera sobre su pasado y su cita alucina con su vivencias

Un soltero de 'First dates' consigue dejar a un lado la vergüenza bailando una canción de Lady Gaga

Compartir







Dani, un visitador médico e informático jubilado de 74 años, es de origen belga, aunque desde que se jubilo vive en España, concretamente, en Alicante, ciudad a la que se mudó traído por el clima. El soltero está divorciado y disfruta de viajar en autocaravana, aunque le gustaría encontrar en 'First Dates' una compañera con la que disfrutar de sus viajes. Su cita será Montse, una mujer de 70 años, a la que también le encantan las autocaravanas.

Nada más verse e intercambiar las primeras palabras, la soltera se ha percatado rápidamente del acento francés de su cita y le ha sorprendido hablándole un poco en su idioma. Dani se ha mostrado encantado y dispuesto a enseñarle a perfeccionarlo: "Aprender siempre me gusta, y si él habla francés conmigo voy a recuperar lo que aprendí en mi infancia y adolescencia".

Durante la cita ambos han profundizado sobre algunos aspectos de su vida más íntimos. Montse ha querido saber más sobre el divorcio del soltero y este le ha contado todos los detalles al respecto: "Estuve casado un año solo... Mi mujer se fue con otro hombre y abandono a su hijo, me ocupé de mi hijo yo solo. Después es un desastre, no encuentro otra mujer que esté bien conmigo".

La soltera, muy sorprendida por el relato de su cita sobre su exmujer y su traumática separación, ha destacado: "Eso quiere decir que es un buen padre y eso es un valor muy importante".

La decisión final

Antes de momento de la decisión final, los solteros han compartido un íntimo momento de baile y Dani ha confesado sus ganas de darle un beso a Montse. A la hora de decidir si querían tener una segunda cita ambos lo han tenido muy claro. "Me gustaría no conozco mucho de ella, necesito profundizar", decía el soltero. Por su parte, Montse contestaba: "Podemos ir a tomar un refresco o un cafecito y nos conocemos".