Con destino León, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' y Xuso Jones se planta en León, concretamente en la escultura de 'La Negrilla'. Tras darse cuenta de "lo que tiene entre las piernas" y asegurar que "anda que no calza bien", el presentador comienza a pasear por las calles repletas de gente esperando toparse con su primera concursante del día. Sin embargo, no podía imaginarse que la elegida sería una persona que le asaltaría y mucho menos que se conocerían.

De qué se conocen Ivanna y Xuso Jones

De repente, una mujer rubia corre hacia Xuso Jones y se lanza a sus brazos mientras el presentador no puede ocultar la sorpresa en su rostro: "Pero muchacha, si yo a ti te conozco". Ambos se preguntan qué hacen en la ciudad: El equipo rodar, mientras que ella se encontraba paseando junto a su pareja porque es de León.

Pero, ¿de qué se conocen? Xuso Jones confiesa que es un fiel seguidor en redes sociales de Ivanna, donde se dedica a cocinar. "Hicimos una tortilla que la mía estuvo estupenda", señala la transeúnte. El murciano asegura que la suya también salió rica, pero Ivanna lo desmiente: "Pero Ivanna, si a ti la cocina se te da regulinchi". Así lo muestra el video que grabaron y que ha recordado el programa, donde a Ivanna se le caía la tortilla al suelo.

Tras recordar ese buen momento, Xuso Jones le lanza una propuesta: "Me encantaría que te vinieras conmigo a concursar y a ganarte un dinerito". "Concursamos", dice ella mientras le da la mano. Así conocemos a la primera concursante de día: Ivanna, una auxiliar de geriatría de 44 años.