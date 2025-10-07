Francesco, estudiante de máster, confiesa por qué lleva más de cuatro años viviendo en un piso okupa: "Gracias a eso puedo tener una vida digna"
Francesco es okupa por convicción y se ha enfrentado a empresas desokupas en más de una ocasión: "Tenemos que defendernos"
Antonio Pampliega es testigo de un intento de desalojo en Barcelona con momentos cargados de máxima tensión: "Os va a pegar"
Francesco es un estudiante de máster que ocupó en 2020 una vivienda, en la cual ha concedido una entrevista a 'Territorio Pampliega', en lo que es ya su última entrega de esta temporada en Cuatro. Un Francesco que ha hablado sin tapujos ante las cámaras del programa que presenta Antonio Pampliega, con confesiones de todo tipo y sin cortarse a la hora de decir lo que piensa sobre la okupación.
En su edificio, una empresa de desokupación se instaló al irse el último inquilino y, desde entonces, el calvario es total. Francesco es okupa por convicción y se ha enfrentado a empresas desokupas en más de una ocasión: "Llevo tiempo okupando. Gracias al tiempo liberado del trabajo por no tener que pagar un alquiler me permite dedicar mis energías a la actividad política y tener una vida digna que no sea tan subjugada al régimen de 40 horas de trabajo".
"Nos tenemos que defender"
"Llevamos muchos años diciendo que no ocupamos por vivir por la cara, sino porque no podemos permitirnos entrar en este mercado inmobiliario tan loco que, al final, es una máquina de explotación más. Nos tenemos que defender", señala un Francesco que cuenta que desde 2020, cuando okupó el piso por primera vez, todo iba bien hasta que comenzó a "recibir visitas de la empresa desokupa, viviendo todo tipo de agresiones, con sabotajes a las instalaciones de luz y de agua. A día de hoy llevamos casi una semana sin agua".
Un día, una empresa desokupa arrancó la puerta de su portal, llevándosela y provocando que Francesco y algunos vecinos organizaran guardias durante "horas y horas": "Ellos se aprovechan de una zona gris de la ley encubriéndose bajo el pretexto de mediación. Son 'matones', punto. Las agresiones físicas forman parte de su modus operandi".
Francesco ha llevado a Antonio Pampliega hasta el piso de abajo, en donde está la empresa desokupa instalada allí desde hace un tiempo. Un trabajador ha salido confesando que está ahí por un "control de seguridad" y niega que haya habido alguna vez agresiones físicas, algo que Francesco ha rebatido señalándole que mirase X y otras redes sociales, donde está todo al descubierto. "Nos habéis cerrado el agua", ha dicho un Francesco que veía todo lo que decía el trabajador "como excusas".