Miguel Salazar Madrid, 30 SEP 2025 - 00:50h.

El río Guadalquivir se está erigiendo desde hace años como "la autopista de peaje de los narcos"

El río Guadalquivir se ha consolidado dentro de Europa como una de las rutas favoritas por los narcotraficantes para inyectar altas cantidades de droga en ciudades como Sevilla. Hay varios motivos que lo explican, según relata el periodista Andrés Lozano, periodista del periódico 'El Mundo'.

Por un lado, hay que tener en cuenta que muchas narcolanchas cuentan con unos motores de una potencia "brutal". Algunos llegan a los 1.200 caballos en total. Además, el Guardalquivir se ha consagrado como un río "navegable" donde las narcolanchas se sienten como en una pista "de Fórmula 1", según explica el periodista.

En el estrecho de Gibraltar hay factores que hacen que en comparación con el río sea una zona más tensa para el tránsito de droga. Uno de ellos es el oleaje, que hace que una embarcación tenga que "jugar" con la carga y la velocidad que pueden alcanzar. En la desembocadura del río, según explica Lozano, es donde los narcotraficantes encuentran esa "autopista".

Así inyectan la droga las narcolanchas que atraviesan el río

Además, se puede suministrar combustible a las narcolanchas "en cualquier punto del río". Desde Sanlúcar hasta Sevilla hay unos 100 kilómetros, un recorrido que a gran velocidad puede hacerse fácilmente como realizan "a diario" varias narcolanchas.

Pero, ¿qué es lo que entra exactamente a través de esta ruta? Tal y como podemos ver en el vídeo que acompaña esta noticia, las embarcaciones transportan principalmente migrantes, hachís y cocaína. El río Guadalquivir, según explica el periodista, es un lugar "perfecto" paraque una narcolancha llegue a un punto y, en tan solo segundos, otro grupo de contrabandistas "introduzcan" la cantidad de droga o en un coche para trasladarlo finalmente todo por carretera.

"Van a seguir aquí porque tienen un negocio cada vez más grande", le cuenta a Antonio Pampliega, que también ha profundizado en la 'narcocultura' que impera en los barrios más vulnerables de Cádiz.