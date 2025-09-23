Logo de cuatrocuatro
Logo de Territorio PampliegaTerritorio Pampliega

Antonio Pampliega presencia in situ la detención de un fugitivo que lleva años escondido en España: "¿Es ese no? ¡Vamos!"

Antonio Pampliega presencia in situ la detención de un fugitivo que lleva años escondido en España: "¿Es ese no? ¡Vamos!"
Antonio Pampliega presencia in situ la detención de un fugitivo que lleva años escondido, en 'Territorio Pampliega'cuatro.com
Compartir

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional detiene alrededor de 400 prófugos anuales. Antonio Pampliega ha acompañado precisamente a este departamento de la Policía Nacional, durante la última entrega de 'Territorio Pampliega', a detener a un fugitivo que lleva décadas escondido en España y reclamado por México por pertenecer a organizaciones criminales y narcotráfico, pidiendo por él hasta 27 años de prisión. Tras averiguar por parte de la Policía su lugar del trabajo y horario de entrada, se ha procedido a su detención.

Al llegar al sitio donde ha tenido lugar la detención, el grupo de dependencias policiales se ha organizado, tramando un pequeño plan. En ese preciso momento ha aparecido el fugitivo y rápidamente los policías, junto con Antonio Pampliega y el cámara del programa de Cuatro, se han dirigido corriendo hacia él por orden de detención. Este no se ha opuesto lo más mínimo tras ser engrietado.

PUEDE INTERESARTE

Posteriormente -y tras la detención- el equipo de fugitivos se ha dirigido a la Comisaría de Canillas, en Madrid, para contarle todos los derechos de los que dispone y qué va a hacer a partir de ahora.

Por último, uno de los policías le ha contado a Antonio Pampliega que lo que acababa de ocurrir no siempre pasa: "Hay veces que estamos de vigilancia una semana y el tío no aparece. O que se da cuenta de que puede pasar algo y deja el trabajo. O incluso por la curiosidad de que hayamos hecho alguna gestión con ellos, 'levante la liebre'".

Temas