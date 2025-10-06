La dura situación de Rocío, una propietaria que vive en un trastero tras la ocupación ilegal de su vivienda por parte de sus inquiokupas: "Una barbaridad"
La reacción de Antonio Pampliega al descubrir dónde duerme Rocío lo dice todo: en 'Territorio Pampliega'
Desde 2018, los juzgados españoles han recibido más de 17.000 demandas por ocupación ilegal de viviendas. Dentro de esta ocupación ilegal podríamos distinguir entre okupas e inquiokupas. Mientras que los primeros se quedan en tu casa a vivir sin pagar desde el primer momento, los segundos hace referencia al inquilino que deja de pagar el alquiler en un momento dado. En la última entrega de esta temporada de 'Territorio Pampliega' hemos conocido a Rocío, una propietaria que se ha visto obligada a vivir nada más y nada menos que en un trastero tras la ocupación ilegal de su vivienda por parte de sus inquiokupas.
El inquilino de Rocío lleva dos años sin pagarle. Está en paro y no recibe ayudas. Y es que en el terreno legal, esta forma de ocupación (los inquiokupas) es difícil de identificar ya que puede confundirse con aquellos inquilinos que se encuentran en una situación vulnerable y no pueden hacer frente al pago de las mensualidades del alquiler. No obstante, en este caso, es la propia propietaria (Rocío) la que -todo parece indicar- que más se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Rocío cita al propio Antonio Pampliega en el trastero donde vive actualmente: "Alquilé mi vivienda hace tres años y se me quedaron los inquilinos morosos". Ahora se tiene que empadronar en dicho trastero. De lo contrario, la policía puede ir y certificar que está durmiendo allí. El periodista se ha quedado impactado al ver dónde duerme Rocío. En cuanto a quiénes están ocupando su vivienda, Rocío desvela que se ha enterado de que ambos inquiokupas han estado trabajando en una empresa del ayuntamiento de limpieza y ella, en concreto, está "cobrando una ayuda": "Yo soy más vulnerable. No tengo ingresos".
"Me deben unos 20.000 euros"
"Hablé cuando me dejaron de pagar y me decían que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso. Me deben unos 20.000 euros más o menos. Han cortado los suministros porque yo no los puedo pagar", ha contado Rocío. Y es que midiendo 'mal y pronto', Antonio Pampliego calcula en plena grabación que el trastero no tiene más de cuatro o cinco metros cuadrados. Además, Rocío confiesa que duerme en una "colchoneta hinchable". Pilar Martínez, de la Plataforma de Afectados por Ocupación, ha aparecido en plena grabación con Rocío y descibre su situación como "una barbaridad".
Esta situación tiene a Rocío tomando "antidepresivos" y con muchísima ansiedad: "Hay días que ya no sé lo que hacer". Antonio Pampliega ha querido escuchar la versión de los inquiokupas de Rocío, acudiendo a la vivienda de esta in situ: Rocío se negaría a ir "por miedo". Pues bien, al llegar a la casa de Rocío, Antonio Pampliega no obtendría ningún tipo de respuesta por parte de los inquiokupas.