Miguel Salazar Madrid, 30 SEP 2025 - 00:10h.

"Somos mujeres que temen por la vida de sus maridos": Las duras palabras de Sandra y Mónica en 'Territorio Pampliega'

Según Mónica García y Sandra Fernández -dos parejas de guardias civiles que trabajan en el campo de Gibraltar-, todavía impera el conocido como el 'síndrome del Sur'. Este fenómeno no es otra cosa que el que la situación "similar" que padecieron las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado en su lucha contra ETA. La primera relata que, tras vivir en el norte de España, estaba deseando regresar a Cádiz, su tierra, para vivir "con más tranquilidad y menos miedo".

Sin embargo sufrieron un 'shock' en su familia cuando de repente empezó a vivir una situación parecida. "Sigues teniendo el mismo miedo", relata. Tras el brutal asesinato a dos guardia civiles a manos de una narcolancha en Barbate en febrero de 2024, estas dos mujeres siguen intentando difundir un mensaje de esperanza ante la desprotección que denuncian que viven sus parejas.

"La delincuencia está empoderada"

"No pedimos que apatrullen en un Lamborgini, sino que tengan coches adecuados, que no se estropeen que estén bien de kilómetros", solicita. También hacen un llamamiento en 'Territorio Pampliega' para que se enfrenten al narcotráfico "con barcos adecuados".

Una de las cuestiones que todavía no han solucionado desde las arcas del estado es la proclamación de la "zona de especial seguridad". "Todos los días tienen riesgo, cada vez que salen a trabajar", relatan. Ambas mujeres están convencidas de que "se le ha perdido el respeto a la Guardia Civil" y que existe "impunidad" ante la justicia. "La ciduadania confía en la Guardia Civil, pero la delincuencia está empoderada. Sale barato pegar a un agente", denuncian.

Tanto Mónica como Sandra aseguran que nunca le han pedido a sus parejas que dejen la profesión. "En mi caso es vocación", comenta la primera. "Yo ni me lo planteo, eso hay que respetarlo", subraya. Para sus hijos, su padre es "un héroe" porque "salva a personas".

