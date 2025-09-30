Territorio Pampliega 30 SEP 2025 - 01:30h.

"Es como una película del oeste": Francisco Mena, de la coordinadora antidroga 'Alternativas', en Cuatro

Antonio Pampliega presencia in situ la detención de un fugitivo que lleva años escondido en España: "¿Es ese no? ¡Vamos!"

'Territorio Pampliega', con Antonio Pampliega como 'director de orquesta', se ha desplazado en la última entrega del programa de Cuatro hasta Guadacorte (Cádiz), en donde ha entrevistado a orillas del río Guadarranque un lugar 'muy importante' en cuanto a la introducción de narcolanchas se refiere. Allí ha entrevistado a Francisco Mena, quien le ha desvelado ya de entrada que el problema ha llegado tan a mayores que, incapaces las Fuerzas de Seguridad del Estado de detener el número tan grande de lanchas y narcolanchas que entran en el susodicho río, no quedó "más remedio que vallar el río".

Paco Mena forma parte de la coordinadora antidroga 'Alternativas' desde los años 80, que nace fruto del problema con la heroína que había en el Campo de Gibraltar: "Durante muchos años no se hizo nada. Pero eso cambió a raíz de un detenido por la Policía Nacional, que se le llevó a Urgencias a un hospital de la Línea y de repente se bajaron diez encapuchados y se lo arrebataron a la Policía Nacional". Un hecho que marcó un antes y un después en la lucha contra la droga y las narcolanchas.

¿Qué es el 'narcobienestar'?

"Es como una película del oeste. A partir de ahí, el Gobierno reacciona", señala Francisco Mena en 'Territorio Pampliega'. Además, el entrevistado por el periodista ha explicado un concepto muy importante para entender todo este caso: el 'narcobienestar'. "En el Campo de Gibraltar hay barriadas donde el índice de paro de la población juvenil es del 60% actualmente. El Estado ha desaparecido de estos barrios y cuando eso ocurre, el 'narcobienestar' toma su lugar y protege al barrio, ayudando a los vecinos", cuenta Francisco Mena.

Una situación y modelo muy parecido al del narcotráfico colombiano, dirigido por los grandes cárteles entre los que han estado figuras tan sonadas y mediáticas como Pablo Escobar: "El modelo es el mismo. Ellos se convierten en los protectores de los vecinos del barrio. Es lo que llamanos la narcoeconomía del barrio. Si la gente del barrio es pobre, no tiene dinero para gastar. Pero si la gente que vive trabaja en el narcotráfico, tiene dinero para gastar".

Pero realmente, ¿cómo se lucha contra esto? Según Francisco Mena, las medidas policiales ya no tienen cabida para atajar este problema: "Todo lo contrario... cada vez va a más. Tiene que haber medidas en inversión en infraestructura, inversión en educación, en empleo, para que al menos la generación de jóvenes que se está incorporando al narcotráfico tenga la oportunidad de elegir entre una vida honrada o una vida en el narcotráfico. Una vez que prueban la vida en el narcotráfico, no la abandonan".