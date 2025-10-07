Pedro Jiménez 07 OCT 2025 - 00:30h.

El periodista y presentador de 'Territorio Pampliega' ha acudido a un local ocupado junto a una de las empresas desokupa más famosas de Barcelona

Antonio Pampliega ha asistido a un intento de desalojo durante la última entrega de 'Territorio Pampliega' en Cuatro y se han vivido momentos de máxima tensión. Todo ha ocurrido en Barcelona, una de las ciudades en las que más desokupas hay, en donde el periodista ha acudido a un local de una zona de pisos muy caros que se encuentran en la Ciudad Condal junto a 'Fuera Okupas', una empresa de desokupación de las más famosas de la ciudad catalana y del territorio nacional.

Como bien le ha explicado Christian (trabajador de 'Fuera Okupas') instantes antes del intento de desalojo, la familia que se encuentra en el local utiliza toda esa zona para extorsionar "porque saben que les quedan tres años hasta que se haga juicio y piden mucho dinero por el local": "Me pidieron 9.500 euros. Hay tres familias que se van moviendo por locales. Es un negocio que tienen ellos, algo muy habitual aquí. El dinero lo paga el cliente. Como se saben las leyes mejor que nosotros ponen a los niños y mujeres delante. Y si hay algún enfermo, es el primero que sacan".

Una vez han llegado al local, la tensión ha sido máxima de principio a fin. De entrada, las personas okupas que han recibido a la empresa desokupa -con Antonio Pampliega como testigo- han amenazado varias veces con llamar a la policía, provocando esto un agitado intercambio de palabras. Pero la empresa desokupa no se ha rendido y ha seguido llamando a la puerta.

Crece la tensión como nunca

En un momento dado, Antonio Pampliega se ha ofrecido a hablar con ellos y entrar tan solo él junto al equipo del programa para poder entrevistarles y saber un poco más de primera mano cómo han podido llegar a esa situación. Aunque parecía que le iban a dejar, finalmente se han enzarzado de nuevo con uno de los trabajadores de la empresa desokupa y le han cerrado la puerta al periodista en la cara.

Antes de eso, una persona okupa ha cogido algo con lo que parecía que iba a golpear a la empresa desokupa: "Ojo, que os va a pegar", ha avisado Antonio Pampliega, pero todo se ha quedado en un amago.