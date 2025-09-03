First Dates 03 SEP 2025 - 23:12h.

El sueño del soltero se ha visto 'frustrado' por Eva: "Por mucho que lo proyectes y quieras no quiere decir que lo vayas a conseguir"

Eva es una soltera de 50 años procedente de Barcelona y, además de ser escritora, es contable. Para ella, el amor lo es todo: "Es la máxima expresión del ser humano", asegura ante las cámaras de 'First Dates'. Además, a pesar de haberse casado y separado dos veces y separado, sigue creyendo en el amor. Y tiene claro lo que le gusta: "Alguien guapo, que me respete y que no sea infiel, además de que sea sincero y caballero. Tiene que tenerlo todo".

Chatay, por su parte, en un soltero de 50 años -autor y escritor- que viene de Turquía (pero afincado en Barcelona) y que acude a 'First Dates' con dos objetivos: en primer lugar, quiere conseguir un Oscar y luego, le gustaría publicar su libro en España, con la finalidad de conseguir un 'bestseller'. Poca cosa. De hecho, antes de conocer a su cita, le enseñalaba su libro a Carlos Sobera: "Qué casualidad", decía el presentador, escritor de sangre con varios libros publicados.

La cita entre Eva y Chatay

Un presentador que llevaba al soltero hasta la mesa del restaurante de 'First Dates', donde se encontraba su cita. Eva llegaba con la idea de que sus primeros capítulos de su nueva historia de amor comenzasen este miércoles, en el susodicho restaurante del programa de Cuatro. Pues bien, a Chatay se le veía encantado de ser el protagonista de ese borrador. De hecho, la cita ha transcurrido con total normalidad, hablando de todo un poco y conociéndose ambos en todas sus vertientes.

Chatay no ha dudado en sincerarse ante su cita: "Tienes una buena sonrisa". "Es un rasgo mío, siempre estoy sonriendo. Soy bastante jovial", señalaba Eva, que no iba a tardar en reconocer que no conectaría con su cita después de una tremenda confusión a la hora de hablar de sus hijos. Todo ha ocurrido cuando el soltero se refería a su hijo como "un león", creando un total desbarajuste en Eva: "No te entiendo. Yo tengo un hijo y ya está". Al parecer, según ha explicado Chatay, es una expresión suya para referirse a su hijo.

"Yo creo que no conectamos. Estamos en órbitas diferentes", aseguraba Eva ante las cámaras de 'First Dates'. Posteriormente, Chatay no iba a tardar en desvelar a su cita que era escritor... y para sorpresa de él, ¡también lo es Eva! De hecho, la soltera tiene hasta un total de 16 novelas escritar por ella. "¿Por qué no me lo dijiste antes?", se preguntaba el turco, que le promet�ía a su cita que compraría uno de sus libros.

Un sueño frustrado... por Eva

A su vez, Chatay le ha confesado a su cita uno de sus sueños: ganar un Oscar. Un sueño que era tirado por tierra por su cita. "Por mucho que lo proyectes y quieras no quiere decir que lo vayas a conseguir. No te vayas a frustar luego. ¿Tú sabes lo que es ganar un Oscar? Son palabras mayores", eran las palabras de Eva, matizando ante las cámaras de Cuatro que cree que su cita, para la edad que tiene, debería de tener "los cimientos de su vida un poco más asentados".

En la decisión final, Chatay lo tenía claro: "Creo que Eva busca otra cosa diferente y que no soy su prototipo". Unas palabras que eran refrendadas por Eva, pero con un zasca añadido: "Escribiremos nuestras propias historias de amor, pero por separado". Por lo tanto, soltero y soltera no tendrán una segunda cita tras su primera toma de contacto en 'First Dates'.