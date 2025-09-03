First Dates 03 SEP 2025 - 22:49h.

Jesús se presentaba así mismo como alguien "tradicional" y a la hora de pagar la cuenta decidía poner tan solo su parte: así ha ocurrido todo

Jesús, de 23 años, es estudiante y modelo y lleva la elegancia por bandera. Este soltero se está formando actualmente como asesor de imagen y estilista y entre sus mayores aficiones están el baloncesto y ajedrez. Se considera alguien romántico y detallista y busca a alguien "femenina, que se cuide".

Por otro lado está Paula, de 20 años, dependiente de cosmética y estudiante, que ante las cámaras de 'First Dates' se sincera asegurando que es alguien súper intensa y súper directa: "Necesito como el típico perro chiquitito súper sociable y que le ladra a los perros más grandes, sin darse cuenta de su propio tamaño".

Así ha sido la cita de Paula y Jesús

Al verse en la barra de 'First Dates', justo en la entrada, Carlos Sobera ha recibido en primera instancia a la soltera y ha hecho de maestro de ceremonias presentando a esta ante su soltero, Jesús. Un Jesús que se ha sorprendido por el estilo de vestir de Paula, algo que no ha tardado en comunicárselo. Aún así, ya confesaba antes de sentarse en la mesa del restaurante de 'First Dates' que no era su prototipo.

Y es que, para algunos, una cita a ciegas comienza desde que se abre el armario para elegir la ropa. Jesús cree que es fundamental transmitir la personalidad a través de la imagen. Y Paula y su look, sin lugar a dudas, le habían encantado. Ambos han charlado sobre sus oficios. Oficios que, en el caso de Paula, son múltiples, y así se lo decía a su cita: "Puedo estar un sábado jugando a ajedrez".

Pues bien, esto último lo comparten ambos. De hecho, Jesús ha competido en ese mundo. Pero en el amor, compartir cosas es algo relevante, pero no principal.

Ya en el ecuador de la cita, el cine ha sido el tema principal de la conversación. Otra cosa que tienen en común, ambos se consideran frikis. "No sabía yo que podía haber encajado tanto con la personalidad suya", señalaba Jesús ante las cámaras de 'First Dates'.

Y cómo no, también han comentado cuál es su prototipo ideal de chico y chica, respectivamente. Posteriormente, Paula ha apuntado que se considera alguien "tradicional". Una cosa más en común que también tiene con su cita, que también tiene una forma de ver las cosas "distinta a la gente de nuestra edad".

"Me quedo tiesa"

Pero hay veces que nuestras palabras no van en concordancia con nuestros actos, como ha ocurrido en esta cita. Después de que Jesús hubiera dicho que se considera alguien "tradicional", llegaba el momento de pagar la cuenta y ponía su respectiva parte económica sobre la mesa, algo que, a su cita Paula le dejaba completamente "tiesa": "Lo que dices y lo que haces no tiene concordancia. ¿Qué entiendes tú por tradicional?", señalaba Paula, tras lo que añadía que esa forma de ser de decir algo y luego hacer lo contrario le crea "inseguridad".

La decisión final

Ya en la decisión final, los dos llegaban a un punto en común: se habían sentido cómodos y muy bien. Pero a la hora de preguntarles si querían tener una segunda cita con su respectiva cita, Jesús ha señalado que "sí"... pero Paula que "no". "Hay cosas que no he visto claras y que no hemos profundizado, y que son muy importantes a la hora de tener una relación. Y eso me ha hecho tirarme para atrás", se justificaba la soltera.