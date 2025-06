Lara Guerra 17 JUN 2025 - 00:55h.

Elvira desvela su perspectiva sobre el machismo a lo largo de su trayectoria: "Parece que la forma de tratar mal a una mujer solo puede ser sexual, no es verdad"

Risto Mejide presenta una nueva entrega de 'Viajando con Chester' con una invitada muy especial: Elvira Lindo. Una de las escritoras españolas más influyentes de España se sienta para hablar sobre su trayectoria profesional y desvelar datos nunca antes conocidos sobre su vida personal.

Después de acompañar a Antonio Muñoz Molina a Nueva York durante unos años para dirigir el instituto Cervantes y percibir de primera mano casos de homofobia, la invitada no ha dudado en hablar también sobre otros temas importantes, como el feminismo y el machismo, y sobre como esto ha afectado a su trayectoria profesional.

"Hay una cosa que me resultaba traumático para mí. De actitudes machistas todo está referido al sexo pero, a mi me hizo mucho más daño la condescendencia intelectual, que me rebajaran en una conversación, que pensaran que era tonta...eso creo que ha sido muy común en cualquier trabajo", detalla Elvira.

Elvira Lindo, sobre el machismo: "Siempre hay algo que creo que es una cobardía masculina"

Asimismo, la escritora explica que "es importante hablar de eso porque parece que la forma de tratar mal a una mujer solo puede ser sexual, no es verdad. Llevo trabajando desde los 19 años y muchas veces me han quitado la palabra. Yo muy joven dirigí programas en la radio y tengo carácter pero, ante un comentario, grosería o algo que te rebajara era como que tenias pocas defensas".

Por último, la periodista asegura que "había trauma heredado. Me iba a casa y lo pensaba pero, al verme como persona publica he visto que si querían atacar a Antonio, me atacaban a mi también. Siempre hay algo que creo que es una cobardía masculina. A mi me gusta tratar de convencer a las mujeres de que tiene que ser fuertes y fortalecerse, defenderse también".