Elvira Lindo se sincera en 'Viajando con Chester' sobre el machismo en su vida: "Me hizo daño que pensaran que era tonta"

La escritora y periodista Elvira Lindo ha recibido varios premios literarios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Los trapos sucios' de Manolito Gafotas o el Premio Cervantes Chico, además del Premio Liber 2023 a la autora hispanoamericana más destacada. Es más, también trabajó para Telecinco, momento de su etapa profesional que ha relatado durante su entrevista y que ha conseguido dejar en shock al presentador.

Es su larga trayectoria y su reconocido prestigio el que ha llevado a Risto Mejide a preguntarse en 'Viajando con Chester' si alguna vez en su vida ha sido tentada para entrar en política. Y, en efecto, a la periodista le ha llovido en varias ocasiones propuestas para "algún puesto en un ministerio y de alguna otra cosa". Sin embargo, hay un motivo por el que Elvira Lindo rechazó esta oportunidad.

El motivo por el que no quiso entrar en política

La razón por la que Elvira Lindo nunca quiso formar parte de la política de España es sencilla: "Mi vida personal es estupenda". A pesar de que a veces le "fastidia" darse cuenta de que trabaja mucho y que tiene muchas obligaciones, la escritora prioriza "esa libertad" que le permite desayunar tranquila en casa, dar un paseo, ir sola y ser conocida por la gente justa: "Una fama comodísima para que te den mesa en un restaurante y ya está".

Además, Elvira Lindo considera que "no serviría" por dos motivos: "No soy tan trabajadora en concentrarme en burocracias y nunca renunciaría a mi vida privada, quiero ser un personaje secundario en mi familia".

Risto Mejide siente curiosidad por saber quién fue quien le propuso como ministra de Cultura, a lo que responde con gran sinceridad: "Una vez Pedro Sánchez". Esta noticia salió en la prensa de una manera que la gente se echó encima a la periodista cuando ella, asegura, no hizo nada. "Simplemente esta persona me llamó y me ofreció algo", señala.

Por esta razón, la siguiente vez que le propusieron otra cosa, ya no quiso decirlo por un motivo: "No quiero estar ya respondiendo a eso porque de verdad que no me voy a dedicar a la política. Porque quiero vivir, porque me encuentro bien de salud, me encuentro joven... Esta vida mía la quiero para mí. El activismo lo dejo para mis artículos, para ir a alguna manifestación, para comprometerme pero no en un partido político, ni en un puesto. No me tienta ese poder, con el poder que tengo yo en mi casa".