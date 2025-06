Marta Flich se despide de 'Todo es mentira' y recibe un emotivo mensaje de Risto Mejide

Marta Flich pone fin a su etapa en 'Todo es mentira'

Marta Flich anuncia que deja 'Todo es mentira' y Risto Mejide le dedica unas emotivas palabras: "Has sido una hermana para mí"

Ha llegado uno de los días más difíciles para 'Todo es mentira', Marta Flich se ha despedido de la que ha sido su casa durante los últimos años. La presentadora pone fin a su etapa en el programa, pero no sin antes despedirse de todos y dar las gracias.

Sin saber la emotiva sorpresa que le esperaba, Marta Flich anunciaba la nueva etapa de 'TEM': ''Hoy tenemos que hacer un anuncio porque a partir del próximo lunes y durante todo el verano, arranca Summer 'TEM', que estará conducido por Risto y por Pablo González Batista. Será un poco más fresquito de lo habitual...''.

El emotivo mensaje de Risto Mejide a Marta Flich

Pero Pablo González la interrumpía para dar paso a un emotivo vídeo con los mejores momentos de la presentadora en el programa, y acto seguido, Risto Mejide aparecía en pantalla para despedirse de ella con un bonito y emotivo mensaje:

''Mi querida Marta Flich, solo un par de palabras para decirte primero que me disculpes que no pueda estar ahí hoy, me habría encantado para darte la despedida que te mereces, como sabes estoy inmerso en la grabación de la próxima temporada 'Got Talent España', pero no quería dejar de estar en un día tan importante como hoy''.

El presentador continúa: ''Son seis años y medio de dedicación absoluta a este formado, es para darte las gracias por esta dedicación. Yo recuerdo esta chica con la que nos reunimos en un hotel de Madrid hace siete años y que era una chica prácticamente desconocida y yo creo que en seis años y medio esa mujer ha sido fundamental para el desarrollo de este formato y te hemos visto crecer como comunicadora (...)''.

''Te agradezco mucho estos años vividos juntos y te deseo lo mejor a partir de ahora porque sé que te va a ir muy bien. Espero que los rumores sobre tu futuro más inmediato se confirme y que nos sigas regalando esa sonrisa y esa espontaneidad tan importante y tan única'', se despide Risto de su compañera.

Tras escuchar las palabras del presentador, Marta bromeaba: ''Que alguien me cuente los rumores porque no os puedo decir que me vaya a un sitio. Cuando lo sepa os lo diré, de momento me voy a mi casa''.

La presentadora ha querido dar las gracias a los espectadores, a sus compañeros, pero le ha dedicado unas bonitas palabras a alguien en concreto: ''Los que estáis en casa sois la sangre que nos corre por las venas y que hacéis que estemos vivos, pero el corazón de esta casa son las personas que trabajan detrás de las cámaras (...) Dejadme que ponga especial cariño y amor a mis compañeras y compañeros de peluquería y maquillaje y a mis estilistas, os amo y sin vosotros esto no hubiera sido lo mismo, nos vemos, no sé dónde, pero nos vemos''.