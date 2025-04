Era en ese preciso momento cuando Virginia Riezu bromeaba asegurando que la labor de investigación de Javier Chicote había sido "poner en Google organizadores de orgías y has llamado para saber cómo se hace, si lo de la furgoneta es creíble o no...". "Yo no creo que tenga mucha gracia", decía, en ese momento, Rocío Dívar, vicesecretaria general del PP en Aragón, que se encontraba en directo y se había mostrado hasta el momento muy crítica con José Luis Ábalos y el PSOE tras estas informaciones que rodean al partido de Ferraz en las últimas horas.