En 'Todo es mentira' reciben la llamada del excontable del 'Bar Franky', para conocer cómo hacía las facturas a Koldo García

En 'Todo es mentira' consiguen hablar en exclusiva con Miguel Moreno, el antiguo contable del 'Bar Franky' y encargado de realizar las facturas mencionadas en el informe de la UCO, quien ha confirmado que este hecho es real pero que el restaurante no era ninguna tapadera tal y como informan en los medios.

Tras debatir sobre el audio de la conversación, el implicado entra en directo para aclarar las dudas del equipo de colaboradores sobre dichas facturas tratando de despejar todas las incógnitas.

La relación de Miguel Moreno con Koldo García

Al entrar en directo, Marta Flich le pregunta cuál era la relación que tenía con Koldo García como para acceder a hacerle dichas facturas. "Es un hombre al que conozco en el anterior bar que tenía el dueño del restaurante y con el que empiezo a tener una relación, no llega a amistad. Me pareció un hombre muy majo, me cayó bastante bien", cuenta.

En un momento dado, el empresario le habla de "parte de su vida" y le pide un favor porque "está pasando un malísimo momento económico". "Vaya por delante que yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No puedo poner desconocimientos porque no sería cierto", reconoce.

Este hecho ocurrió entre el 2017 y el 2018. Sin embargo, Koldo García jamás le agradeció lo que hizo por él. Es más, en 2020 se encontraron en una ocasión por la calle y "se hizo el despistado y no me quiso saludar": "Mi mujer le dio un toque en la espalda y le dijo '¿Qué te pasa que no saludas a un viejo amigo?'" Después de aquello, durante el tiempo que ha estado en el poder, Miguel Moreno solo ha hablado únicamente dos veces con él: "Esa y al día siguiente que me lo encontré también en la calle y que estaba un poco desbocado".

Los detalles de las facturas

Según explica Miguel Moreno, esas facturas eran "sus consumiciones elevadas las convierto en una factura mensual de comidas que emito a la empresa Acciona. Ésta paga y en el momento en el que el restaurante recibe el dinero, se lo entrega a Koldo". Sin embargo, el contable jamás le preguntó qué relación tenía Koldo García con esta empresa porque considera que es "alguna relación con su antiguo trabajo de escolta, nada que ver con el Partido Socialista".

El importe mensual variaba de 700 a 1200 euros y "no habrán llegado a más de 10.000 euros en total", tal y como adelantaba en su conversación con el equipo. Aunque el precio de lo que Koldo García consumía era "mucho menor". Él podría aportar la cifra exacta pero asegura que cuando Pedro Sánchez sube a la Secretaría General, "a mí se me borran los Whatsapps, los contactos y los emails. No los tengo en mi teléfono, los ha recuperado la Guardia Civil".

La conversación previa e inédita con Miguel Moreno, asesor del 'Bar Franky'

"El informe de la UCO al respecto de esta cuestión es exacto, perfecto. He leído en algún sitio que el 'Bar Franky' era una tapadera. No es cierto. Es exclusivamente en esas facturas que detalla correctamente la UCO, referidas a esas comidas". Miguel Moreno asegura que estuvo haciendo dichas facturas "cerca de un año", las cuales acumularon un total que "no habrá superado los 10.000 euros". "La factura mayor, no fue más de 1.500 euros", asegura.

Estas facturas eran "por comidas que pagaba Acciona para, no sé por qué, no conozco ni me metía en eso, para facilitarle algún dinero a Koldo cuando entonces no había ningún poder por parte del PSOE, ni ningún poder por parte de Santos Cerdán. Ni sabía yo, ni conocía la figura de José Luis Ábalos".