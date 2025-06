Cuarto Milenio 08 JUN 2025 - 23:45h.

La cantante se sienta en 'Cuarto Milenio' y lo cuenta todo sobre la experiencia que la hizo volver de la muerte

La misteriosa experiencia de Antonio Banderas al sufrir un ataque de corazón: "El cuerpo me pedía abandonarme"

Compartir







Ainhoa Arteta, cantante lírica española, se sienta en 'Cuarto milenio' para contar un secreto que ha guardado durante mucho tiempo y que ha decidido contar al mundo para que se conozca la reveladora experiencia que vivió en primera persona.

La cantante explica en el programa que le ha costado mucho dar el paso para hablar sobre lo que le ocurrió porque no se veía con el ánimo de verbalizarlo: ''Me ocurrió en un estado en el que estaba prácticamente muerta y creo que si puedo ser un vehículo para que le sirva a alguien, perfecto, y el que no se lo quiera creer no pasa nada''.

Ainhoa cuenta que iba de viaje en tren cuando empezó a sentirse mal por lo que paró en un ambulatorio y decidieron operarla de piedras en la uretra con tan mala suerte que cogió una bacteria que desencadenó en una septicemia, e indica que la trasladaron en helicóptero al hospital más cercano.

''Llegué a la UCI supongo y lo único que recuerdo fue que dijeron 'hay que entubarla' (...) Estaba tumbada con los ojos abiertos, oía las cosas, pero no podía hacer absolutamente nada y nunca me olvidaré cómo este chico al que había agarrado estaba llorando en una silla, lo pasó mal'', explica la cantante.

PUEDE INTERESARTE La investigación de un crimen en Vilariño que trajo consecuencias mortales para un cabo de la Guardia Civil

Cuenta que le fallaron todos los órganos y que solo estaba en funcionamiento el corazón: ''Cuando avisaron a mi familia me quedaban tres horas, les avisaron de que cuando el corazón se parase pues no...'', y explica que pese a que es alérgica a la penicilina decidieron administrársela para evitar el paro cardíaco.

''Me dieron la penicilina y empezó a funcionar, eso fue el día 26 que fue cuando yo volví a la vida. Pero yo cuando volví estaba como feliz. Recuerdo que había estado en un lugar donde el silencio era de una magnitud, el silencio absoluto, no se oía absolutamente nada y estaba suspendida, yo decía que era un sitio oscuro pero con muchas luces, como si estuviera suspendida en la galaxia'', revela Ainhoa Arteta.

Además, explica que en ese silencio se sentía feliz, no sentía dolor: ''Veía a mis hijos y a la gente que me quería en distintos lugares y todos llorando, pero yo les decía que estaba muy bien'', aunque cuenta que vio cómo surgía lava de la que salían algo parecido a los humanoides.

''La sensación no era muerte, era de estar en otra dimensión. La última imagen que tengo es la de mi madre y mi tía, yo estaba en cruz, y yo me desperté así. Mi madre era como un aura, reconocí que me agarraba la mano y me sonreía como diciéndome 'está todo bien'', y revela que su madre y su tía fallecieron.

Además, revela que se enfadó cuando volvió de ese lugar silencioso: ''Yo decía 'con lo bien que estaba yo, por qué tengo que estar aquí'. Me hacía unas conjeturas'', y afirma el mensaje que se le ha quedado tras su experiencia: ''Sé que no morimos (...) El alma es eterna, no os puedo decir dónde va''.