Iker Jiménez reflexiona sobre su capacidad de sorprenderse: "Me gusta la gente fantasiosa"

Cuarto Milenio 02 JUN 2025 - 00:35h.

La reflexión semanal de Iker Jiménez, en su sección 'El Cierre', de 'Cuarto Milenio'

Todas los 'Cierres' de Iker Jiménez, a la carta

Iker Jiménez ha contado en alguna ocasión que a veces es incapaz de distinguir entre las cuestiones oníricas y la realidad. Echando la vista atrás, no sabe si los recuerdos que guarda en su mente de temas concretos han sido recreados por su mente infantil o tal vez ocurrieron de verdad.

Al hilo de esto, Iker cuenta que tiene un recuerdo de cuando era pequeño, de estar junto a sus padres en el campo y ver una figura: “Estoy seguro de que es una imaginación mía. Pero eso no sé si es verdad o no. No creo que fuese una visión directa y real”. Se pregunta si sería una especia de antesala a lo que vendría después como comunicador del misterio.

Iker aprovecha para hablar de su amistad con Javier Sierra, detallando el día en el que lo conoció. En el año 93, comenzaron a trabajar juntos y, desde entonces, forjaron una gran amistad que permanece hoy día. Le fascina lo que escribe, al igual que le fascina lo que escribe Millas, y reconoce que todo le impacta.

“¿Qué nos pasa a los que estamos como una regadera? Que somos muy penetrables. Somos muy esponja, todo nos llama la atención. Cuando una mente es diferente, ni mejor ni peor, como alguien reacciona a ciertas circunstancias o cómo no se emociona. SE es más frío y distante…

… No nos engañemos, a mí me gusta más la gente fantasiosa, la gente con imaginación, la gente entusiasta, la gente que ves que no ha perdido el niño interior… Es difícil que, amando lo que haces, no ames otras muchas cosas o lo que hace el otro. Hay gente a la que no le asombra nada por creen saberlo casi todo”. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.