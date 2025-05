First Dates 30 MAY 2025 - 22:15h.

Neli siente que ser guapa y ser buena, le ha perjudicado. Es vigilante de seguridad, portero de discoteca y una mujer de carácter. Carlos Sobera ha alucinado en 'First Dates', al conocer su profesión y ha querido saber si era una blandengue igual que lo era Matías cuando también trabajó de portero. La soltera le ha dejado claro que de blandengue no tenía nada “Juego de que voy de pitufina buena y no. Soy cómo un gato, lo controlo todo”.

Al presentador le ha entrado la risa cuando le ha dicho que en el amor también iba de Pitufina buena y les pillaba a todos “con las manos en la masa”. Aunque pueda parecer mentira, no le importa el físico de sus parejas.

Neli está convencida de que no tiene suerte en el amor porque es guapa

Jordi, su cita, tiene pinta de bonachón, pero también tiene su carácter. Al verle, Neli ha sentido un flechazo y se ha quedado prendada “si me gusta, me gusta a primera vista sino ya no me gusta”. El soltero le ha dicho que trabajaba de teleoperador, pero que conocía algo del mundo de la seguridad porque era auxiliar en algún evento del Barça.

El soltero estaba contento porque estaba viendo en Neli una mujer muy agradable y trabajadora. Le ha preguntado que qué tal le había ido en el amor y ella ha sido muy clara “mal, ser bonita no me ha servido. Si hubiera sido fea, hubiera tenido más suerte. Las personas con las que me he topado, machistas, narcisistas, infieles…”. Jordi ha querido saber si era muy celosa y ella no se lo ha negado “Sí, sí lo soy, lo mío no me lo toques”.

Él también es celoso, pero si la persona se porta bien, no tiene problemas “la veo un poco a la defensiva con los hombres”. La soltera le ha advertido de que era “un poco sargento, me gustan las cosas muy rectas, cuando me enfado, tiembla”. Jordi no se ha asustado y le ha dicho que él no se suele enfadar, pero que también cuando se enfadaba… También han coincidido en el tema de las mentiras y estaban contentos porque habían coincidido en muchas cosas.

A Neli le encanta dormir: "Mis días libres estoy 12 o 14 horas"

Neli le ha contado que tenía una perrita “ es mi hija, le digo que estoy enamorada ” y a Jordi le ha gustado porque él también había tenido animales. A la soltera le encanta dormir y se desquita cuando tiene varios días libres “a veces no soy buen pareja, tengo mi día libre y quiero dormir 12 o 14 horas”. El soltero lo ha visto normal porque él también mira mucho por él en este momento de su vida.

Todo iba fenomenal y a Neli le ha encantado que Jordi no le hubiera dicho a nadie que iba a venir a ‘First Dates’ “va a lo suyo, hace lo que le da la gana, me encanta”. Ella nació en Lugo, pero se siente muy catalana de hecho, está deseando poder cambiar su lugar de procedencia.

Jordi ha sido el primero en responder en el momento de la decisión final y ha tenido claro que quería repetir. No sabemos si esperaba o no, que Neli le mirara a los ojos y que le dijera que estaba deseando irle conociendo poquito a poquito porque habían encajado en un montón de cosas. Se han ido a directos a tomar algo y a Neli le ha gustado que fuera a invitar Jordi porque “yo soy catalana y no pienso pagar”.