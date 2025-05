Gideon prefirió ser militar a quedarse en su casa porque no se sentía a gusto “solo porque me gustaban los chicos, ¿Qué mierda es esa?”. Ha pasado gran parte de su vida siendo militar en Estados Unidos donde se dedicaba concretamente a armar municiones en los aviones “bombas, misiles, artillería pesada” y ha estado en varias misiones “Afganistán, Irak, Libia… Me tocó ver muchas cosas que no me hubiera gustado ver… ver bombas cayendo en edificios que deberían ser objetivos militares y deberían estar vacíos y de repente, ves a personas saliendo”.