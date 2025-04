Está en busca de una chica “guapa, bonita” con la que pasárselo bien. Necesita que haya un poco de ‘feeling’ y asegura que el resto “ya se verá”. Por la puerta llega por fin su cita, Marina, una chica holandesa de 64 años que actualmente vive en Girona. La soltera comenta que ella no se corresponde con su edad porque disfruta juntándose con gente joven. Una vez ha podido saber quién será la cita de su velada, parece que se ha palpado desde el primer minuto las ‘ mariposillas ’ entre los dos.

Ya desde la mesa, Marius le confiesa que el holandés le resulta un idioma muy complicado y tras esto, Marina asegura que “sabe seis idiomas”, algo que ha provocado devoción en él: “ Te admiro mucho porque llevo con el inglés 40 años y me cuesta”.

Antes de sentarse a la mesa, ya se notaba la conexión en la mesa, y durante la cena sus personalidades han congeniado a la perfección. Tanto es así, que el restaurante les ha llevado a una sala un poco más ‘íntima’ donde la pareja no ha dudado en regalarse un momento de baile en el que no podían para de halagarse el uno al otro. Marius muy ubicado en la situación no ha dudado en plantarle un beso a Marina, lo que ha provocado en ella una gran sonrisa y le han precedido más besos. Aunque la soltera le ha soltado un "guardemos el resto para más adelante", dando a entender que pude haber otra cita entre ellos.