Lidia tiene 67 años, es actriz y vedette, está jubilada y llega desde Zaragoza para encontrar el amor en el restaurante de ‘First Dates’. Se define como una persona seria y fría, y lo que busca en una pareja en este momento de su vida es “que estén mayorcitos y que hayan probado de todo”, esto ha provocado que Laura se quede en shock. La soltera comenta que se ha enamorado mucho y que ha tenido relaciones muy tóxicas, por ello, asegura que tal vez esta sea la razón por la que le da miedo enamorarse. Espera de su cita que sea una buena persona, cariñosa y físicamente grandes y no le gustan chistosos ni bailarines. 33:20

Por la puerta del restaurante de Carlos Sobera llega por segunda vez Manolo, de 72 años. El soltero estuvo casi cuatro años con la persona que tuvo la cita en el programa, sin embargo, la relación terminó y ahora, está deseando que ‘First Dates’ vuelva a encontrarle una persona especial. Ambos, desde la barra comienzan con una sonrisa a contarse de donde son y a brindar. Tras esto, Laura les lleva hacia la mesa donde van a poder conocerse mejor.

Manolo comenta a la soltera los oficios que ha tenido cuando no estaba jubilado. Ha sido florista y conductor de camión y Lidia le explica que ha tenido multitud de trabajos desde los 17 años. Ha sido actriz y aguantó hasta los 40 porque le parecía incompatible teniendo 4 hijos. El soltero no está conforme con el mundo del espectáculo, una actitud que no ha agradado a su cita.

El soltero, después de escuchar que su cita fue actriz le confiesa que no comparte mucho ese mundo, a lo que Lidia habla directamente con el programa y cuanta lo que considera ella que es la razón por la que Manuel dice esto: “Se piensan que hemos tenido una vida con mucha libertad y en verdad, haces tu obra, cobras y te vas a tu casa”.

Tras esto, Manolo comenta que conoce la zona en la que vive Lidia porque hace años iba allí a bailar. Un comentario que ha echado un poquito para atrás a nuestra soltera porque una de sus condiciones era que no le gustara bailar, pero ha asegurado al programa es que “si hay que bailar se baila, pero no voy a ir todos los sábados al club de los jubilados”. Además, le explica que le gusta mucho esquiar, sin embargo Lidia no sabe, no acaban de congeniar mucho en los planes pero… ¿Se darán una segunda cita?

La decisión final de Manolo y Lidia