Un soltero agradece al equipo de 'First Dates' por haber encontrado la persona perfecta para él: "Buen trabajo"

Entre otras muchas aficiones, Gerard tiene una banda de música en la que él es el vocalista. Sin embargo, el soltero asegura que, pese a ser la cara de la banda, no liga mucho. “Alguna vez, más jovencito, tenía algún kilito menos y un aspecto más juvenil, me han comparado con Santiago Auserón de ‘Radio Futura”, detalla a las cámaras del programa.

Carlos Sobera, en cuanto conoce un poco el pasado del soltero y sabe lo que anda buscando para caer perdidamente enamorado, se dirige a las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Irene , quien será la cita del cantante. Es una administrativa de Barcelona que odia socializar a través de los móviles. “A mí me gusta ‘face to face”, cuenta para ‘First Dates’.

“¡Guau! Qué mujer más interesante. Guapa, elegante, sonriente y la he visto muy vital. Eso me encanta”, cuenta Gerard a las cámaras del programa en cuanto ve a la mujer con la que le han emparejado por primera vez. Irene, aunque asegure que el soltero no es “su tipo”, sí que le ha impresionado su estilo.