En guardia Madrid, 30 JUN 2026 - 00:40h.

Los agentes que participaron en la investigación del secuestro a José Luis Vázquez Escarpa lamentan no haber podido encontrar su cuerpo

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Al detener a los 10 miembros de la organización criminal que secuestró a José Luis Vázquez Escarpa, los agentes recuerdan el motivo en esta entrega de 'En guardia' por el que separaron a los mismos en distintas prisiones y las declaraciones de los mismos, incluyendo el pacto que hicieron con su líder Óscar del Pino para que confesara.

El cuerpo de la víctima fue el punto principal de la negociación, razón por la cual acabó dibujando un croquis del lugar donde lo arrojaron al río Tajo. Fue Alberto del Val, miembro de la banda, quien guio la búsqueda.

Además, en el video principal podrás escuchar su confesión en el juico sobre cómo acabó con la vida de Escarpa. Un declaración que no creyeron: "No hacía falta pistola, con una mano podía hacer lo que quisiese a José Luis, ni José Luis se iba a mover bajo ningún concepto".

Los agentes lamentan no haber podido encontrar el cuerpo de la víctima

Habían pasado dos años de las detenciones y tres del secuestro, pero aún así la Guardia Civil se esforzó al máximo en encontrar el cuerpo de José Luis Vázquez Escarpa. Sin embargo, las características del terreno complicaban la operación.

"Lamentablemente no se halló. No pudimos encontrar nada. Cuando uno ha mirado todo tan detenidamente que en su conciencia sabe que efectivamente allí no está es cuando ya se corta y no tiene sentido seguir buscando. Fue una pena", son las declaraciones de los de los agentes que se encargaron de la búsqueda.

En cuanto a si se ha hecho justicia o no, el agente considera que sí pero puntualiza: "Otra cosa es que la pena sea acorde a lo que se merecían según mi criterio".

Y es que el trabajo que hizo la Guardia Civil "fue tremendo", señala un periodista. Sin embargo, uno de los agentes confiesa que le ha "marcado" este caso porque no dejaron a nadie que haya participado en los hechos libre pero se ha quedado en "todos" una "espina": "No haber podido encontrar el cuerpo de José Luis para que la familia pudiera descansar en paz".

Los hechos probados y las condenas a los miembros de la organización criminal

Si quieres saber cuáles fueron los hechos probados y las condenas impuestas a los miembros de la organización criminal que secuestró y acabó con la vida de José Luis Vázquez Escarpa, dale play al video superior.