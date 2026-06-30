En guardia Madrid, 30 JUN 2026 - 00:15h.

Además, encontrarás toda la investigación de la Guardia Civil que les hizo llegar hasta ellos

En Mediaset Infinity encontrarás todas las entregas de la tercera temporada de 'En guardia'

Compartir







José Nieto, cabo 1º de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de Toledo, no podrá olvidar la llamada que recibieron la mañana del 7 de mayo de 2014: una persona había presenciado a través de la ventana cómo otra había sido introducida en una furgoneta a la fuerza en el polígono San Gil, en Illescas.

Así empieza la historia de esta nueva entrega de 'En guardia': El secuestro de José Luis Vázquez Escarpa. Los agentes recuerdan cómo desde ese preciso instante empezaron a trabajar contra reloj porque "las primeras horas son vitales" ya que "cada minuto cuenta".

Tras trasladarse al lugar, la Guardia Civil tomó declaración al denunciante, quien no pudo recordar muchos datos por el estado de nerviosismo en el que se encontraba. De puerta a puerta, alrededor de 50 personas fueron buscando a más testigos que pudieran tener información de interés: así descubrieron el vehículo en el que iba la víctima, el cual se había dejado abierto.

PUEDE INTERESARTE El gesto instintivo del hermano de Consuelo al encontrar el cadáver y las claves que permitieron confirmar que fue asesinada

¿Quién es José Luis Vázquez Escarpa?

La víctima se llamaba José Luis Vázquez Escarpa, un empresario de 48 años "noble" y con "una vida muy tranquila, sana y normal". Se dedicaba a la compraventa de metales y "le iba muy bien", aunque "no se rodeaba de lujo", según llegaron a investigar los agentes.

Las primeras declaraciones de su pareja y padres

Al llamar al teléfono de José Luis Escarpa, éste lo cogió y aseguró que se encontraba trabajando y que iba a ir a próximamente su coche pero, al no creerle, decidieron llamar a su madre en un acto de "picardía".

Más tarde, el equipo instructor acude a hablar con la pareja de la víctima, con quien llevaba 12 años. Fue él quien les confesó que llevaba días nervioso, pero desconocía el motivo. Sin embargo, le entregó un objeto en caso de que le sucediera algo y el cual puedes descubrir dándole play al video.

Al pasar las horas y no obtener ninguna información sobre su paradero, vuelven a contactar con la familia, quienes le confiesan que tienen algo importante que decirles: el padre había entregado alrededor de las 11:00 de la mañana 80.000 euros a la empresa RGH de Getafe a petición de la víctima. "No sospechó nada porque en otras ocasiones había hecho esas mismas transacciones", apunta el teniente de la UCO Ignacio Sixto.

No obstante, en esta ocasión era diferente pues, al llegar a casa, su mujer le informa de la llamada de la Guardia Civil: el teléfono de su hijo ya había sido apagado. "El padre tuvo que sentirse culpable de una manera tan injustificada", señala la victimóloga Marta Prieto. Fue en ese momento cuando los agentes barajaron tres opciones: descúbrelas en el video superior.

Las imágenes reales de las cámaras de seguridad del polígono

En esta entrega también recopilan las imágenes que les fueron llegando de los sistemas de grabación del polígono en el que fue secuestrado José Luis Vázquez Escarpa en las que se puede ver a la furgoneta, un Audi sospechoso que "no sigue un rumbo fijo" y el vehículo de la propia víctima.

Los dueños de la empresa donde se entregó el dinero también proporcionaron las imágenes de sus cámaras de seguridad, donde se ve cómo uno de ellos dio el dinero a través de la ventanilla de un coche que coincide con el avistado en el polígono San Gil.

"Javier lo único que nos comenta en relación con el pequeño trato que tiene con esta persona es que le vio muy frío y cortante", comenta uno de los agentes. Fue él quien dio detalles sobre el físico del mismo y que puedes descubrir en este video, tanto a través de la descripción, como en imagen gracias a una cámara que lo captó.

Un testigo supuso uno de los primeros avances: "Teníamos a un partícipe directo"

Aproximadamente un año después de la desaparición les saltó un aviso por un coche abandonado en la estación de Fuenlabrada y que acabó siendo el utilizado en el secuestro. Los agentes descubren quién es la persona que lo estacionó, el cual es descrito en el video, y cuya declaración supuso uno de los primeros avances en la investigación ya que gracias a él obtuvieron a uno de los partícipes directos en el secuestro.

La organización criminal que secuestró a Escarpa

Al obtener el nombre de Mario Belvís, los agentes lo vigilaron las 24 horas e intervinieron sus comunicaciones. Fue de esta manera a través de la cual se dieron cuenta de que pertenecía a una organización criminal de 10 personas y jerarquizada, siendo su líder Óscar del Pino. "Es uno de los criminales más sádicos a los que yo me he enfrentado", confiesa uno de los agentes tras relatar sus antecedentes en el video principal de esta noticia. Si quieres descubrir quiénes son el resto de los miembros y cuál es la relación entre ellos, también puedes hacerlo en el mismo.