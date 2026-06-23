Además, 'En guardia' informa del perfil de la víctima y el resultado de la autopsia

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El 1 de abril de 2013, la familia de Consuelo Roy denuncia en la localidad oscense de Benabarre que llevan un día sin saber nada de su paradero. En 'En guardia', los agentes que investigaron el caso relatan lo que hizo la desaparecida el día anterior a su asesinato.

Según narran los mismos, la familia localizó el coche y, al ver que las horas pasaban, les extrañó que no diera señales de vida. Al principio pensaron que se podría tratar de un percance de salud, sin embargo, cuando empezó la búsqueda a noche cerrada por la zona de la escombrera y encontraron el cuerpo en la ladera del pozo de hielo, la Guardia Civil se percató al instante de que se trababa de un homicidio por la posición en la que apareció: "Vimos circunstancias muy raras".

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Fue uno de los hermanos de la víctima quien tuvo una reacción que pudo haber enturbiado las pruebas pues "el instinto familiar le llevó a acariciarle la cara". Y es que "es entendible que si el hermano ha participado en la búsqueda y encuentra el cadáver de su hermana, qué menos que intentar darle una caricia", asegura uno de los agentes. No obstante, al momento "el componente de la Guardia Civil le pidió que no lo tocase", recuerda. Por esta razón, se rogó que salieran todos de la zona para preservar el lugar de los hechos y procedieron a acordonarla para el día siguiente.

La familia Roy informó a los agentes cómo era Consuelo

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Tras encontrar el cuerpo de Consuelo, los agentes tuvieron que ir a casa de sus padres para darles la noticia. Uno de los vecinos que trabaja como bombero recuerda aquel momento: "Fue una de las más duras que me ha tocado". Fueron ellos mismos quienes les informaron sobre cómo era la víctima para su investigación.

La autopsia a Consuelo Roy

El médico forense que realizó la autopsia a Consuelo Roy informa en esta entrega de 'En guardia' los detalles que encontraron y que no habían visto la noche anterior. Fue gracias a los mismos por los que determinaron que "en el mismo momento de la agresión se produce la muerte".

La inesperada reacción del pueblo con la familia del asesino el día del entierro

Según cuenta un vecino de Benabarre, el día del entierro a Consuelo "fue muy duro". A él acudieron muchas personas de la localidad por muchos motivos que ha revelado en este video. Quien no lo hizo fue la madre de Antonio Belmonte, entonces el principal sospechoso, pero sí que todos le podían desde la puerta de la Iglesia asomada a su balcón. Sin embargo, los vecinos tuvieron una reacción que sorprendió al entrevistado.