Además, 'En guardia' recuerda quién era Elisa Abruñedo, el resultado de su autopsia y las calamidades que acompañaron a su familia tras su muerte

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Cuando Delfín Feal encontró el cuerpo de Elisa Abruñedo sin vida, los agentes del cuerpo de homicidios de la Guardia Civil tuvieron que comunicárselo a la familia. "Mi compañero y yo nos dirigimos a la casa de la familia. Nos abrió la puerta su marido y llamó al hijo mayor, Adrián", recuerda Begoña Rodríguez en esta entrega de 'En guardia', quien no puede contener las lágrimas al narrarlo.

"Lo siento, eh. Todas las veces que he pensado en esto y el no verbalizarlo nunca...", se disculpa la agente. Y es que "esta noticia fue particularmente complicada porque Elisa era una mujer un pelín más mayor que yo en aquel momento", añade.

Al darles la noticia, "en un principio no se lo podían creer" porque "ellos confiaban que hubiese sido un accidente o que se hubiese caído en algún sitio en el recorrido que hacía ella caminando", comenta Begoña Rodríguez. Y es que la familia jamás pensó que se trataba de "una muerte violenta de ese tipo", comenta.

Para la agente, encontrar al asesino de la víctima era "una espina clavada" en ella: "Me queda muy poco para jubilarme y quería verlo finalizado con éxito como así ha sido". Y es que el caso de Elisa Abruñedo ha sido "personalmente el más importante" para Begoña Rodríguez.

Así era Elisa Abruñedo

Si quieres saber más en profundidad cómo era la víctima del caso, los agentes, vecinos de Lavandeira e hijos recuerdan quién era Elisa Abruñedo en esta entrega de 'En guardia'.

Las calamidades que persiguieron a la familia de Elisa Abruñedo

Un año después de su asesinato, la familia acudió a un homenaje al que tampoco faltó la agente Begoña Rodríguez: "No éramos capaces de encontrar al asesino y para mi era muy importante que supieran que seguíamos trabajando".

Sin embargo, esta no fue la única desgracia que les sacudió: "Suceden unos hechos que les abaten. Al año y medio fue la muerte de su marido por un accidente laboral y sus hijos quedaron huérfanos. Luego fallece también un tío de Adrián y Álvaro con el que también tenían mucha relación".

La reacción del hijo de Elisa Abruñedo al descubrir quién es el asesino

Tras la detención de Roger Serafín Rodríguez, los agentes fueron en busca de Adrián para que se enterara por ellos y no por los medios de comunicación de tal noticia. El hijo de Elisa Abruñedo, quien se encontraba trabajando, fue notificado en persona de que "después de tantos años" por fin habían conseguido encontrar al asesino de su madre. Así fue su reacción, relatada por uno de los guardias civiles que vivió aquel momento.

El resultado de la autopsia a Elisa Abruñedo

Es Carlos Suáres-Mira, juez instructor del caso, quien recuerda en esta entrega de 'En guardia' cómo encontraron el cuerpo de Elisa Abruñedo cuando Delfín Feal dio el aviso y cuál fue el resultado de la autopsia.