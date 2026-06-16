Descubre cómo encontraron al asesino de Elisa Abruñedo y cuál fue el emotivo gesto que tuvieron los agentes para honrar a la víctima durante su detención

Vuelve a ver los casos de asesinatos más mediáticos en España en los programas completos de 'En guardia' en Mediaset Infinity

Compartir







A pesar de todos los años que los agentes estuvieron en busca del autor del asesinato de Elisa Abruñedo, Begoña Rodríguez confiesa con la voz quebrada en 'En guardia' que "la foto de Elisa estuvo desde el primer momento en nuestra oficina".

Por lo que, el día que tuvo lugar la detención de Roger Serafín, tomaron la decisión de honrar su memoria teniendo un emotivo gesto: "La metimos en una carpetita y la llevamos con nosotros en el coche".

Para detenerle, los agentes esperaron el momento oportuno: cuando el autor del crimen iba a entrar a su puesto de trabajo, poniéndose de acuerdo con el personal del mismo. "Cuando nos acercamos a él, nos ve y tiene un primer instinto de girarse. Los compañeros se echan encima y le agarran", recuerdan. Según cuentan, Roger Serafín aseguró en aquel momento que estaban equivocados, pero eso no impidió que le pusieran los grilletes y lo subieran en el coche para trasladarlo a las dependencias policiales.

Durante su declaración, los agentes no apreciaron signos emocionales claros, ni arrepentimiento, dando varias versiones de lo que sucedió aquel día que acabó con la vida de Elisa Abruñedo y las cuales puedes escuchar en el video principal.

Así consiguieron descubrir quién era el asesino

Conforme los años avanzaban, la tecnología también lo hacía, decidiendo así la Policía Judicial trasladar la muestra de ADN del autor encontrada en la escena del crimen al Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela.

Fue allí donde obtuvieron un informe clave que describía las características físicas del asesino y que sirvió para cribar entre todos los sospechosos: "Tenía un gen que solo comparte el 2% de la población". Si quieres descubrir cómo acabaron encontrando a partir de este punto a Roger Serafín, no dudes en darle play al video de arriba. Además, también puedes descubrir cómo era el detenido en el siguiente video:

Así obtuvieron los agentes de manera secreta el ADN del sospechoso

Los agentes necesitaban la prueba definitiva para inculpar a Roger Serafín de la muerte de Elisa Abruñedo: una muestra de ADN. Descartada la idea de pedir una voluntaria, la Guardia Civil se puso manos a la obra para hacerse con una de ellas sin que el sospechoso se enterase: Descubre cómo lo consiguieron

La durísima declaración del hijo menor de Elisa Abruñedo donde revela cómo le impactó en su vida

Tras 12 años del asesinato de Elisa Abruñedo, llegó el juicio: "El ambiente era de cierta tensión y la familia de Elisa había decidido acudir. Querían estar presentes y mirarle a los ojos". De hecho, "fueron capaces de mirarle" mientras que él "agachó la cabeza", recuerdan.

Sin embargo, la principal preocupación fue a la hora de preparar y afrontar la declaración del hijo menor de la víctima, la cual confesó en el juicio cómo afectó a su vida el asesinato de su madre en presencia del autor. En 'En guardia' lo recuerdan y lo tienes disponible en el video superior.