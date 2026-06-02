En guardia 02 JUN 2026 - 00:10h.

Desde el momento en el que Isauro se presentó voluntariamente en la Guardia Civil hasta las últimas horas de Yalennys

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Antes de ser asesinada, Yalennys Valero temía por su integridad y dejó una carta a su hermana Zairet en la que advertía de que, si le ocurría algo, el responsable sería su examante, el empresario compostelano Isauro López Hidalgo.

Y es que la obsesión de Isauro era total, por lo que hay que remontarse a diez años antes para entender todo. Isauro conoció a Yalennys en una sala de fiestas de la Habana siendo esta menor de edad (16 años), mientras que Isauro tenía alrededor de 47 años. Él se obsesionó con ella y cuando esta cumplió la mayoría de edad, Isauro se la lleva a España y comienza una relación con ella.

Desde ahí, Isauro puso un chalet, teléfonos y todo tipo de lujos a disposición de Yalennis. Él sentía que estaba comprando algo, por lo que ella le pagaba sometiéndose a todos sus deseos, además de teniendo relaciones con él cuando este lo deseaba. De hecho, ella no establecía otros vínculos más que los que tuvieran que ver con él: estaba controlada por todos lados.

Isauro actuó exactamente igual que actúan las mafias de trata de personas. La única diferencia es que en vez de explotar a mujeres en un burdel, explotaba él solo a una. Hasta que Yalennys se dio cuenta de todo y le deja por primera vez, yéndose a buscar trabajo a Alicante, hasta que Isauro 'movió fichas' y a través de diferentes contactos la despiden de manera fulminante.

Yalennis huyó a Italia: "Ella tenía miedo. Se sentía acosada de no ser libre y de no poder hacer su vida. Estaba segura de que le pasaría algo. Me dijo que no se podía ir porque sí lo hacía, él sería capaz de matarla", asegura Zoiret, la hermana mayor de Yalennys.

Fue en ese preciso momento cuando Yalennys escribió la carta mencionada anteriormente. La hermana mayor de Yalennys asegura también que Isauro comenzó a amenazar a esta tras intentar hacer su vida lejos de él. Un día, ella fue al notario y pasó absolutamente todo a nombre de él, con la finalidad de recuperar su vida y su libertad, algo que supuso, sin duda, un antes y un después en todo esto.

Isauro se presentó voluntariamente a prestar declaración

El tiempo pasa y los medios de comunicación empiezan a hablar -tras ser encontrada Yalennys muerta junto a un amigo- que una de las víctimas tiene una relación de pareja con un empresario gallego. Él, al darse por aludido, se presenta en la Guardia Civil de Santiago de Compostela y presta declaración voluntariamente, acabando como autor intelecitual de ambos asesinatos.

Así fueron las últimas horas de Yalennys

Y luego llegaron las últimas horas de Yalennys, en donde la tarde anterior, tanto su hermana como ella como otra amiga cubana salieron a tomar algo, quedándose solas las dos hermanas en un momento dado y tomando la decisión de irse a Vinaroz (Castellón). ¿Quieres saber cómo fueron las últimas horas de Yalennys? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!