Descubre cómo era el perfil del asesino de Consuelo Roy, cuáles fueron las pruebas que le incriminaron y la sentencia del juicio

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Por el pueblo de Benabarre comienzan a preguntar si hay alguien que suela pasear por la zona donde encontraron el cuerpo sin vida de Consuelo Roy. Fue el jefe de bomberos, Andrés Pociello, quien señaló a Antonio Belmonte. Él y los agentes informan en 'En guardia' sobre los antecedentes policiales que descubrieron al investigarle y cuál era la personalidad tanto suya, como de su familia. Esto, sumado al gesto que hizo el sospechoso al subir al coche de la Guardia Civil, hizo que los agentes tuvieran claro que "algo estaba intentando ocultar".

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Las pruebas de la cámara de Consuelo Roy que incriminaron a Antonio Belmonte

La Guardia Civil descubrió que la versión de Antonio Belmonte era falsa al encontrar en una poza la cámara de Consuelo Roy y ver los metadatos de las fotografías tras restaurar la tarjeta de memoria con un secador:

El jurado se sorprendió al ver hablar a Antonio Belmonte por primera vez en el juicio

Durante el juicio a Antonio Belmonte, el acusado comparece en la sala y da una imagen "de una persona que parece desconectada de la realidad", razón por la que "el jurado lo mira sorprendido": "Su actitud cuadraba con la del enfermo psicótico".

También se escuchó la declaración de la familia Roy, en la que el hermano de Consuelo "se derrumbó" al confesar que su hijo mayor dibujaba en la pizarra de clase el nombre de su tía. "Yo vi que varias personas del jurado estaban llorando también", recuerda José María Orus, abogado de la Acusación en esta entrega de 'En guardia'.

Sin embargo, Antonio Belmonte "durante todo el juicio permaneció como una estatua". Por lo que todo empieza a girar a si sabe o no sabe qué es lo que el acusado está haciendo ya que "la línea de defensa era la enfermedad mental grave".

Al entrevistarse con un equipo especializado, Antonio Belmonte aseguró que "cuando vio a Consuelo, vio a un demonio que quería acabar con él y que sintió la necesidad de ponerle una máscara antidemonios" y que "no se siente humano, si no un ente". Fue la psiquiatra forense quien hizo un informe donde señalaba de que era inimputable porque padecía esquizofrenia, pero le citó unos meses más tarde para ver cómo evolucionaba. En ese momento determinaron que no veían "ningún rasgo psicótico".

Este hecho se comprobó durante la declaración de su madre, quien trató de exculparle en todo momento, comentó que tenía una enfermedad en la piel que le producía mucho picor pero no recordaba el nombre. "Antonio Belmonte levantó la cabeza y dijo 'soriasis'", recuerda José María Orus, un suceso que sorprendió al jurado, quien se dio cuenta de que "realmente está siguiendo el juicio". Si quieres descubrir cuál fue la conclusión de sus estudios psicológicos, no dudes en darle play al vídeo principal.

Además, aquí encontrarás los hechos probados en el juicio y la sentencia del mismo: