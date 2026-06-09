Además, los agentes te revelan quiénes eran los autores del crimen y las pruebas halladas en el domicilio de 'El pibe'

Vuelve a ver las entregas de la tercera temporada de 'En guardia', en Mediaset Infinity

Compartir







Cuando los agentes descubrieron que la colilla hallada en la inspección ocular de la vivienda donde se produjo el crimen tenía restos de ADN, procedieron a contrastarlas con las muestras que recogieron de los sospechosos. Así descubrieron que pertenecía a Brais Lozano Osa, quien había negado haber estado en el lugar donde se produjeron los hechos: "Sabíamos que lo teníamos".

Sin embargo, la Guardia Civil quería recopilar más pruebas antes de proceder a su detención. Finalmente, al descubrir que tenía un billete de avión para pasar la temporada en Ibiza, los agentes aceleraron el proceso y planearon una operación para llevar una detención paralela: si quieres descubrir los detalles de la misma, los investigadores los relatan en el video principal en esta entrega de 'En guardia'.

Esto sucedió la noche del crimen, según la versión Brais Lozano Osa

Después de hacerle entender a Brais Lozano que "no tiene por qué comerse él los dos homicidios y el delito de lesiones", este "no aguanta la presión" y acaba dando su versión de lo que sucedió aquella noche de febrero de 2012, la cual encontrarás también en el video.

Tras su ingreso en prisión, Brais confesó que sentía miedo por su vida y “que si se juntaba con 'El pibe' en un momento dado de la condena, iba a acabar con él”. Razón por la cual fueron mandados a diferentes centros penitenciaros.

Del perfil de los autores del crimen a sus primeras declaraciones

Uno de los culpables del doble asesinato de Xermade es Juan José Calaza, conocido como 'El Pibe', quien se jubiló del Ejército por padecer esquizofrenia aunque ejercía una actividad paralela arreglando coches. Además, contaba con antecedentes, los cuales son señalados por los agentes en este video al igual. En el mismo también encontrarás el contenido de su primera toma de declaración.

Al no coincidir su versión con la dada por un vecino, los agentes deciden intervenir su teléfono y comienzan a sospechar de Brais Lozano Osa. Hijo de una familia "totalmente normal", Brais tuvo problemas con las drogas desde joven. Tanto es así que ingresó en 'Proyecto Hombre' con tan solo 13 años. Por lo que la Guardia Civil decidió tomarle declaración, la cual es relatada también en este video.

Las pruebas halladas en la casa de 'El pibe' le implica en el crimen

Tras obtener la confesión de Brais, los agentes acudieron al domicilio de Juan José Calaza. Allí encontraron las pruebas necesarias para acusarle del doble asesinato a Víctor y Eulogio Hermida.