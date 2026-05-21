Los testigos aseguran que Jonathan estaba en shock y que tuvieron que ayudarle a llegar al parking

El auto de la investigación del heredero de Mango muestra una intención de falsear una prueba: “Hubo cuatro movimientos sobre la huella”

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Nuevos datos de la investigación señalan la presencia de dos escaladores en el lugar en el que perdió la vida el fundador de Mango, Isak Andic. Unos testimonios que fueron rechazados en un primer momento, pero que pueden volver a ser solicitados por la defensa de Jonathan Andic como indicio de su inocencia.

Tras conocerse la existencia de dos testigos que socorrieron al heredero de Mango tras el supuesto accidente sufrido por su padre en el lugar de los hechos, Nacho Abad ha conectado en directo con Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ y experto en el suceso para conocer los detalles.

El periodista ha explicado que los testigos ya prestaron declaración, pero que su testimonio fue descartado ya que no socorrieron propiamente a Jonathan Andic ni fueron testigos directos del accidente: “Llegan treinta minutos después, llaman a emergencias e indican el punto exacto… Testigos que fueron descartados en un primer momento y que podrían volver a ser llamados a declarar”.

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Ha asegurado que: “Ellos dicen que estaba en shock y sí, estaban solos, los escaladores llegan media hora después de que se produce el suceso… Desde el parking hasta dónde se produce el suceso no hay más de 10 minutos caminando… Los escaladores vienen de hacer una ruta más larga y se acercan porque escuchan gritos… Jonathan está en shock y lo que intentan es llevarle hasta el parking, pero cuando aparecen ya habían pasado treinta minutos…”.

El periodista ha puntualizado que: “Le ven descompuesto completamente y le tienen que acompañar hasta el parking…”. Además, ha matizado que, contra lo publicado anteriormente, padre e hijo no estaban acabando su paseo, sino que lo acaban de comenzar.

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