Coraima y Jazmín, las madres de los menores, explican el miedo que sintieron ante un hombre con un gran historial delictivo

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Unas madres estaban sentadas tranquilamente en un parque de Málaga con sus hijos cuando vieron que un hombre en estado ebrio se acercaba a ellas con actitud sospechosa y sin dejar de reírse, intentaba llevarse a uno de los menores. El hombre de origen sirio ha sido detenido y cuenta con un gran historial delictivo.

Coraima y Jazmín, la madre que grabó los hechos y la que se interpuso al posible secuestrador para evitar que se llevara sus hijos, han intervenido en directo en ‘En boca de todos’ para relatar los hechos. Aseguran que estaban sentadas tranquilamente cuando el hombre se acercó a ellas: “Me mira, se ríe y yo muy asustada, les digo a las niñas que cogieran a los niños porque el hombre hizo un gesto de coger a los niños… Este hombre fue a coger al niño de Coraima, pero ella se interpuso y el hombre se echó para atrás… No abrió la boca, nos miraba con cara de loco y riéndose, riéndose… Llevaba un cartón de vino blanco y una mochililla, pero me dio miedo porque en la mochila podía llevar cualquier objeto. Creo que iba borracho y algo más…”.

“Cuando veo a este hombre, me levanto a por los niños, le veo que iba acelerado a por los niños… En ese momento comenzó a acorralarnos, nos quedamos arrinconadas hasta que decidió irse… No me habló…”, ha explicado la madre de los menores. Suponen que alguna vecina fue la encargada de llamar a la policía porque ese hombre venía de otros barrios de acosar a otras mujeres. Según han explicado en la mesa de ‘En boca de todos’, el agresor venía de intentar agredir sexualmente a una mujer en un portal, es de origen sirio y tiene numerosos antecedentes por violencia, hurtos…

“No importa la raza ni la nacionalidad, yo soy marroquí y lo que importa es la persona, y la justicia hacía la persona mala… Podría haber sido un ruso o un español”, ha intentado aclarar la madre de los menores.

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