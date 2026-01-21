Sonia Ferrer, tras publicarse la fotografía del bogie en 'The New York Times': "Están teniendo muchos problemas con la prensa extranjera"

Un fotógrafo del reconocido diario The New York Times ha encontrado un bogie en un arroyo, situado a menos de 300 metros del accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Adamuz, en Córdoba. Un hallazgo que ha provocado que surjan muchas preguntas.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha explicado que la Guardia Civil ya estaba al tanto de la existencia de esa pieza desde el lunes y que la zona a la que accedió el periodista estaba precintada: “Hay un dispositivo de control sobre cada cosa y hay personas custodiando. Ahí no puede llegar cualquiera”, declaraba el político.

En ‘En boca de todos’, el entrevistado ha asegurado que llegar al sitio “es difícil” y ha defendido que los agentes estaban haciendo bien su trabajo que tenían el perímetro vigilado. Pero ¿Cómo ha podido colarse el fotógrafo?

Sonia Ferrer, colaboradora de nuestro programa, ha arrojado luz, tras recibir información por parte de un contacto: “Están teniendo muchos problemas con la prensa extranjera, que está intentando pasar el perímetro y colarse para sacar fotos dentro de la vía. Están pidiendo ayuda para que se detecte a periodistas extranjeros y que se les expulse”.