'En boca de todos' da una exclusiva sobre la tragedia que ha sacudido Adamuz, en Córdoba

Nacho Abad arranca 'En boca de todos' con una petición al ministro Óscar Puente: "No es tan difícil"

Nacho Abad ha dado una información en exclusiva en ‘En boca de todos’ que arroja luz a lo que sucedió tras el choque de trenes mortal que se produjo el domingo en Adamuz, Córdoba. El presentador del programa de Cuatro ha relatado cómo se enteró el Ministerio de Transportes de que en el accidente estaba implicado un tren Alvia.

“Esta información va a servir para ver las costuras del sistema ferroviario que tenemos”, empezaba diciendo el presentador de nuestro programa, dejando claro que la noticia que iba a dar era imprescindible para entender construir el relato completo.

Nacho Abad cuenta cómo se enteró el Ministerio de Transportes

El presentador de ‘En boca de todos’ ha explicado que el maquinista de Iryo llamó al centro de control, en Atocha, para informar de que había descarrilado, pero allí no eran conscientes de dónde estaba el tren Alvia que también se había salido de las vías: “No tenían ni idea de lo que había sucedido, estando en 2026 y con la tecnología que tenemos”.

“Como no tenían ni idea de dónde estaba el Alvia, y esta historia se la voy a contar yo ahora, llaman al maquinista del tren que estaba detrás del Iryo y le dicen que si no le importa buscar el Alvia, a ver si lo encuentra”, explicaba Nacho Abad.

“Él, con una linterna, se baja de su tren y camina 2 km por una vía en absoluta oscuridad, hasta que se encuentra con el Apocalipsis. Así se entera el Ministerio de Transportes de que el Alvia había tenido un accidente y de la cantidad de muertos que hay”, afirmaba, recordando que es una información que hemos conocido en exclusiva en ‘En boca de todos’.