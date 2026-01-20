El maquinista cuestiona la calidad de la reparación de las vías: “Habrá que preguntarse con qué material se ha cambiado”

Nacho Abad opina sobre la comparecencia del ministro Óscar Puente: "Parece que quiere ganar el relato"

Nacho Abad ha hablado en directo con Antonio, un maquinista habitual que trabaja en la línea de tren entre Málaga y Madrid. El presentador ha hablado con él sobre el accidente de Iryo que se ha cobrado 41 vidas y del estado de las infraestructuras. ¿Son seguirás las vías de ferrocarril en España?

Antonio, que es el nombre con el que se le ha decidido llamar en el programa para preservar su intimidad, ha asegurado que no se imaginaba que pudiera suceder una tragedia así: “Algo te ibas esperando que pudiese pasar y más con el estado de las vías actualmente”, aseguraba.

El trabajador ha afirmado que el estado actual de las vías en la conexión entre Málaga y Madrid está mal: “No solo está el carril roto en Adamuz. En la bifurcación que te desvía de la línea de Sevilla hacia la de Málaga, el cambio está roto”, apuntaba. “Sé que se han reportado varias incidencias por problemas de señalización, pero no esperábamos que acabara en una rotura de la vía con el paso del tren”, declaraba el maquinista.

Hay muchas hipótesis de lo que pudo pasar en este accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, y Nacho Abad ha querido conocer la opinión de este profesional: “Lo que yo creo, por las imágenes que están saliendo, es que el tren Iryo pasó por encima de una soldadura que se ha visto comprometida”.

Afirma que esa soldadura “ha podido reventarse”, ya que es “muy difícil que el carril como tal se rompa”, decía el maquinista. Por lo que se sabe, esa zona se renovó hace unos meses, pero Antonio asegura: “Habrá que preguntarse con qué material se ha cambiado”, haciendo alusión a que se podrían haber utilizado materiales low cost.